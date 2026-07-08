“AI실직, 나는 괜찮은데 신입은 걱정”…직장인들 ‘낙관적 편향’

인공지능(AI)이 1년 안에 본인 업무 대부분을 대신할 수 있게 될 것이라 생각하면서도, 정작 자신이 일자리를 잃을 가능성은 낮게 보는 이용자가 많다는 조사 결과가 나왔다.
반면 이들은 옆자리 신입 동료의 실직 가능성은 훨씬 높게 점쳤다. “나쁜 일은 나보다는 남에게 일어난다”는 심리학의 ‘낙관적 편향’이 AI 시대 고용 불안에서도 확인된 셈이다.
● 앤트로픽, 클로드 이용자 9700명 조사
미국 AI 기업 앤트로픽은 지난달 26일(현지시간) 경제지수(Economic Index) 보고서 ‘케이던스(Cadences)’를 공개했다. 자사 AI 챗봇 ‘클로드’ 이용 데이터를 시간 단위로 분석하고 약 9700명의 이용자 응답을 개인정보 보호 방식으로 실제 사용 기록과 연결했다.
클로드 사용기록에는 생활 패턴이 뚜렷하게 반영됐다. 개인적 대화 비중은 평일 약 35%에서 주말에는 50% 가까이로 늘었고, 뉴스 관련 질문은 오전 7시, 업무 이메일 작성은 오전 10~11시, 요리 레시피 요청은 오후 6시에 몰렸다. 수면 상담은 새벽 시간대에 집중됐다. 전체 대화의 93%는 문서·보고서·설명·가이드 등 구체적 결과물 제작으로 이어졌다.
● “내가 실직할 확률은 10%, 신입 동료는 60% 이상”
가장 눈길을 끄는 대목은 고용 전망 설문 결과다. 응답자 3분의 1 이상은 12개월 안에 AI가 자신의 업무 대부분 또는 거의 전부를 수행할 수 있게 될 것이라고 내다봤다. 그러나 같은 기간 본인이 실직할 가능성이 높다고 답한 비율은 약 10%에 그쳤다.
타인에 대한 평가는 달랐다. 응답자의 3분의 1 이상이 주니어(신입급) 동료가 1년 내 일자리를 잃을 확률을 60% 이상으로 평가했다.
이런 인식 패턴은 다른 조사에서도 반복적으로 확인된다. 미국 퓨리서치센터가 올해 2월 미국 성인을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 40%는 AI가 향후 20년간 사회에 부정적 영향을 미칠 것이라고 답했지만, 자기 자신에게도 부정적 영향을 줄 것이라는 응답은 31% 였다.
심리학에서는 이를 낙관적 편향으로 설명한다. 자신에게는 부정적 사건이 남보다 덜 일어날 것이라고 믿는 경향이다.
● AI, 美기업 인원감축 사유 4개월 연속 1위
이용자들의 낙관이 근거 없는 착각만은 아니라는 자료도 있다. 여론조사기관 갤럽 조사에서 실직 경험자 중 해고 사유로 AI·자동화를 지목한 비율은 1%에 불과했다. 적어도 지금까지는 AI 때문에 내가 잘렸다고 체감하는 근로자가 드물다는 뜻이다.
반면 거시 지표는 다소 다른 신호를 보낸다. 미국 재취업 컨설팅업체 챌린저 그레이 앤 크리스마스 집계에 따르면 올해 상반기 미국 기업 인원감축 사유 중 23%인 10만 여 건이 ‘AI’ 였으며, 6월에는 4개월 연속으로 AI가 인원감축 사유 1위(31%)에 꼽혔다.
‘신입이 위험하다’는 응답자들의 직감도 방향 자체는 틀리지 않았다. 신입급 채용이 눈에 띄게 줄고 있다는 노동시장 데이터가 잇따르고 있어서다. 앤트로픽이 지난해 말 자사 엔지니어들을 조사한 내부 보고서에서도 AI 도입 이후 신입 채용이 줄었다는 관찰이 나온 바 있다.
다만 이번 케이던스 보고서 설문은 약 30%가 컴퓨터·수학 직군, 23%가 관리직으로 AI를 이미 적극 활용 중인 집단이라는 점을 고려해야 한다.
이예리 기자 celsetta@donga.com
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