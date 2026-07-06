“안전·신뢰 인증이 곧 경쟁력” NSF 대표, 한국과 협력 강화하는 이유

식품 포장의 안전성, 정수기 필터의 성능, 건강기능식품 라벨의 진위. 소비자가 매일 마주하지만 좀처럼 의식하지 않는 이 안전과 신뢰의 문제를 80년 가까이 보이지 않는 곳에서 묵묵히 다뤄온 기관이 있다. 1944년 미국에서 설립된 비영리 공중보건·안전 인증기관 NSF(National Sanitation Foundation)다.
NSF는 전 세계 보건당국과 산업계가 신뢰하는 표준을 만들고, 제조사의 제품이 그 기준을 충족하는지 독립적으로 검증하는 것이 핵심 사업이다. 미국표준협회(ANSI)가 인정하고 세계보건기구(WHO)가 협력센터로 지정한 공신력을 바탕으로, 110여 개국에서 4만 곳에 이르는 고객사를 상대로 시험·감사·인증 서비스를 제공한다. 소비자에게 잘 알려져 있지 않으면서도 식탁이나 화장대 등 곳곳에 보이지 않게 자리하고 있는 셈이다.
이러한 NSF가 최근 한국을 아시아·태평양 전략의 핵심 거점으로 지목하고 있다. 페드로 산차(Pedro Sancha) NSF 대표를 직접 만나 한국 사업 전략과 향후 비전에 대해 들어봤다.
안전 넘어 품질과 신뢰의 시대
페드로 산차 대표는 NSF에 대해 “대부분의 사람이 들어본 적 없지만 가장 중요한 회사라고 표현하고 싶다”고 말했다. 사람들이 먹는 음식, 마시는 물, 사용하는 건강 제품이 안전하도록 보이지 않는 곳에서 일하기 때문이라는 설명이다.
식품 위생 표준을 마련하는 기관으로 출발한 NSF는 80년 가까운 시간이 흐르며 식품·물·웰니스 제품 전반의 안전과 품질을 검증하는 글로벌 시험·인증 기관으로 성장했다. 페드로 산차 대표는 “초기 공중보건의 화두가 ‘제품의 안전성’이었다면 지금은 품질과 성능, 그리고 신뢰로 중심이 옮겨가고 있다”고 말했다.
위협의 성격도 달라졌다. 물 분야에서는 과거 수도관의 납이 우려 대상이었다면 이제는 미세플라스틱과 이른바 ‘영원한 화학물질’로 불리는 PFAS(과불화화합물)가 새로운 화두로 떠올랐다. 식품 분야에서도 박테리아 중심의 우려가 플라스틱 포장재의 물질 침출과 초가공식품의 건강 영향으로 확장됐다. 건강기능식품과 화장품 사용이 폭증하면서 직접 몸에 바르고 먹는 것이 라벨 그대로인지를 확인하려는 소비자 수요 역시 커졌다.
페드로 산차 대표는 NSF의 정체성을 “규제 당국, 제조사, 유통업체, 소비자 사이의 신뢰를 만드는 일”로 규정했다. 제조사 관점에서 NSF의 역할 역시 단순한 규제 준수 지원을 넘어 브랜드 차별화와 글로벌 시장 진출을 돕는 방향으로 진화하고 있다는 설명이다.
한국 협력 구체화 위해 방한
NSF는 15년 전 서울과 부산으로 한국에 진출했다. 이번 방한을 두고 페드로 산차 대표는 “한국을 아시아의 전략적 실행 거점으로 재확인하고, 그동안 쌓아온 관계를 구체적 프로젝트로 발전시키기 위해 방문했다”고 밝혔다. NSF에 따르면 방한 목표는 정부·산업계와의 협력 강화, 논의 중인 과제의 구체적 프로젝트화, 한국 기업의 글로벌 진출 지원 체계 강화 등으로 요약할 수 있다.
지난해 11월 경북 포항에서 NSF 국제 시험인증기관 개소식을 열렸다. 이곳은 미국·유럽에 이어 아시아에서 처음으로 NSF 시험인증기관으로 공식 지정된 만큼 의미가 남다르다. 식품 설비 분야에 초점을 맞춘 것도 특징이다. NSF로부터 공식 인증 권한을 위임받아 포항소재산업진흥원이 운영한다.
NSF 국제 시험인증기관 개소로 국내 기업들은 미국으로 장비를 보내지 않고도 국내에서 동일한 NSF 인증을 받을 수 있게 됐다. 이에 따라 인증 기간은 기존 약 6개월에서 1개월 내로 획기적으로 단축될 것으로 전망된다. 페드로 산차 대표는 “이번에 포항소재산업진흥원 원장을 만나 식품 설비·로보틱스 제조사를 지원할 NSF 표준을 구축하는 작업을 논의했다”고 전했다.
또 페드로 산차 대표는 지난 6월 29일 국회에서 열린 포럼 ‘NSF 아·태 연구시험소 국가물산업클러스터 유치를 위한 국회 토론회’에도 참석했다. 이 자리에는 대구시, 국가물산업클러스터, 한국물기술인증원(KWTC)을 비롯한 정부·산업계 이해관계자들이 함께 했으며 대구를 중심으로 한 물산업클러스터 협력을 모색했다.
현재 NSF는 한국 관련 기관과 함께 대구에 센터를 설립하는 방안을 논의 중이다. 기후변화에 따른 물 부족과 PFAS·미세플라스틱 같은 신종 오염물질 문제가 겹치면서 한국 정수·수처리 기업이 선도주자가 될 기회가 크다는 판단에서다. 페드로 산차 대표는 “물 산업에서 가장 큰 잠재력을 본다”고 강조했다.
페드로 산차 대표가 특히 인상 깊에 꼽은 것은 한국 특유의 협력 구조였다. 그는 “민관 파트너십과 중앙정부의 지원이 함께 이뤄진다는 점이 매우 독특하다”면서 “중앙정부와 지방정부, 그리고 산업계가 긴밀하게 맞물려 움직이고 있다는 인상을 받았다”고 말했다.
AI 기술 도입, 사후 대응에서 사전 예방으로
시험·검사·인증 산업에도 AI 기술이 접목되고 있다. 페드로 산차 대표는 NSF의 대응을 세 단계로 정리했다. 먼저 실험실 업무와 감사 등 내부 작업의 자동화로 처리 속도를 높였다. 다음으로 보고서 수령이나 인증 제품 검색 같은 고객 경험을 개선했다. 그리고 가장 중요한 세 번째는 리스크 관리 방식의 전환이다.
페드로 산차 대표는 “전통적으로 인증 산업은 사후 대응적이었다. 감사관이 1년에 두세 번 체크리스트를 들고 현장을 방문하는 식이었다”고 말했다. NSF는 여기에 약 30만 건의 감사 데이터를 활용한다. 예를 들어 레스토랑 체인이라면 식품 안전 사고 가능성이 높은 지점을 예측해 자원을 집중하도록 돕는 식이다. 문제를 사후에 바로잡는 대신, 어디에 집중해야 예방할 수 있는지 패턴을 짚어주는 ‘사전 예방형’으로 옮겨가고 있다는 것이다.
다만 페드로 산차 대표는 “AI와 기술은 어디까지나 도구일 뿐, 안전과 신뢰에 관한 한 인간의 판단을 대체할 수 없다”면서 분명한 단서를 달았다. 속도보다 독립성과 과학적 엄격성이 더 중요한 가치로 유지돼야 한다는 원칙을 강조한 셈이다.
남은 과제는 소비자 인지도···한국 역할 기대
규제기관과 유통업체 사이에서 NSF 마크의 신뢰도는 이미 높다. 하지만 일반 소비자 인지도는 낮은 편이다. 이 격차를 좁히는 것도 NSF의 과제다.
페드로 산차 대표는 “NSF 마크를 더 많이 노출하는 문제가 아니”라면서 “핵심은 NSF 마크가 ‘인류의 건강을 보호하고 증진한다’는 가치와 연결돼 있음을 소비자가 이해하도록 돕는 것”이라고 말했다.
이를 위해 제조사, 유통 파트너, 보건기관, 미디어와 협력해 NSF 인증의 의미를 투명하게 전달하는 것은 물론 의사, 과학자, 올림픽 선수같은 전문가들이 소셜미디어에서 제3자 검증의 중요성을 알리는 활동도 늘려간다는 계획이다.
또 페드로 산차 대표는 NSF 인증 취득에 드는 시간과 비용에 대해 ‘비용이 아닌 투자’라는 관점을 제시했다. 이어 “인증 취득에 대한 대부분의 시간은 시험 자체보다 기술 문서와 데이터를 수집하는 데 쓰인다”면서 “가능한 한 이른 단게, 제품이 아직 개발 중일 때부터 R&D 부서와 협업하는 것이 중요하다”고 조언했다.
마지막으로 페드로 산차 대표는 “아시아·태평양은 인구 증가에 따른 수요 측면에서도, 전 세계를 위한 표준과 제품을 생산하는 측면에서도 가장 큰 성장 지역 중 하나”라며 “특히 한국은 국내 소비뿐만 아니라 지역 전체를 위한 건강·웰니스 제품의 혁신 허브가 될 수 있는다고 믿는다. 이를 통해 전 세계 삶의 질을 높이는 데 핵심적인 역할을 할 수 있을 것”이라고 기대감을 드러냈다.
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