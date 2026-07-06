아틀라스, 16강 무대서 손흥민-홀란 세리머니…심판에 공 전달도

현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 2026 북중미 월드컵 무대에서 경기용 축구공을 전달하는 퍼포먼스를 선보였다. 세계 최초로 로봇이 활용된 하프타임 행사다.
현대차는 6일(현지 시간) 미국 뉴저지에 있는 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 브라질-노르웨이 간 16강전에서 아틀라스가 심판에게 경기용 공을 전달하는 퍼포먼스를 시연했다고 밝혔다. 현대차는 이번 월드컵을 후원하는 공식 파트너사다.
아틀라스는 이날 하프타임에 선수용 입장 터널에서 등장해 손흥민부터 브라질의 마테우스 쿠냐, 노르웨이의 엘링 홀란 등 전 세계 유명 축구 선수들 특유의 골 세리머니를 연이어 선보였다. 이어 심판에게 공을 전달하며 후반전 시작을 알렸다. 알베르토 로드리게스 보스턴다이내믹스 아틀라스 행동정책 담당은 “아틀라스가 이번에 선보인 퍼포먼스는 실제 산업 현장에 적용되는 인공지능(AI) 학습 기술을 기반으로 구현됐다”고 설명했다.
이번에 선보인 아틀라스는 올 1월 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회인 ‘CES 2026’에서 전시됐던 개발형 모델이다. 아틀라스는 핵심 기능을 테스트하기 위한 연구형 모델과 제조 현장에 직접 투입되는 개발형 모델로 나뉜다.
이후 자체 브랜드 영상 등을 통해 아틀라스 개발형 모델의 움직임이 일부 소개됐지만 실제 관중 앞에서 동작을 시연한 건 이번이 처음이다. 현대차가 완성차 제조사를 넘어 로보틱스를 아우르는 기업이라는 기술 역량을 전 세계에 알렸다는 평가가 나온다.
지성원 현대차 브랜드마케팅본부 부사장은 미국 현지 매체 애드위크와의 인터뷰에서 “아틀라스가 매치볼을 전달한 것은 단순한 이벤트가 아니라 현대차의 모빌리티 전략을 시각적으로 증명한 순간”이라고 말했다.
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