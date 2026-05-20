[주간스타트업동향] 프렌들리AI, CB 인사이트 선정 ‘2026 글로벌 AI 100’ 이름 올려 外
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
스타트업이 선보인 새 상품이나 서비스, 인사와 수상, 행사 참여와 간담회 개최 소식 등 최신 동정을 한 눈에 보기 쉽게 전해드립니다.
프렌들리AI, CB 인사이트 선정 ‘2026 글로벌 AI 100’ 이름 올려
차세대 AI 추론 클라우드 기업 프렌들리AI(FriendliAI, 대표 전병곤)가 글로벌 벤처 리서치 기관 CB 인사이트(CB Insights)가 선정한 ‘2026 글로벌 유망 AI 스타트업 100(AI 100: The Most Promising Artificial Intelligence Startups of 2026)’에 선정됐다고 5월 14일 밝혔다.
CB 인사이트 AI 100은 전 세계 4만 개 이상의 AI 기업을 대상으로 투자 유치 현황, 산업 파트너십, 투자자 역량, 채용 모멘텀, 예측 점수(Mosaic Score), 상업적 성숙도 등을 종합 분석해 매년 선정하는 리스트다. 올해로 10회를 맞이한 이번 리스트는 기업용 애플리케이션, 산업별 특화 솔루션, AI 인프라 및 컴퓨팅, 피지컬 AI(Physical AI, AI 기술을 물리적 기기에 적용하는 분야) 등 4개 대분류로 구성됐다.
프렌들리AI는 이 중 ‘AI 인프라 및 컴퓨팅’ 대분류 내 ‘모델 배포(Model Deployment)’ 부문으로 선정됐다. 이 카테고리는 대규모 AI 모델을 실제 서비스 환경에서 효율적으로 제공하는 인프라 기업이 포함되는 영역이다.
프렌들리AI는 업계 표준으로 자리 잡은 ‘컨티뉴어스 배칭(Continuous Batching, 연속 일괄처리 방식으로 AI 추론 처리량을 높이는 기술)’ 기술을 개발한 연구진이 2021년 창업한 기업으로, AI 추론 클라우드를 통해 업계 최고 수준의 응답 속도와 50% 이상의 비용 절감을 실현한다고 밝히고 있다. AI 기업 Twelve Labs, NextDay AI 등 글로벌 파트너사의 프로덕션(Production, 실제 서비스 운