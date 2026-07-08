수십 년간 남편 작업복 빨다가 암으로 숨진 英 여성…유족 “석면 때문”

지난 6일(현지 시간) 영국 더미러, 데일리메일 등 외신에 따르면 영국 노퍽주 와이먼덤에 거주하던 베로니카 키드먼(72)은 지난 1월 악성중피종 진단을 받은 지 일주일 만에 사망했다. 악성중피종은 흉막이나 복막 등 장기를 둘러싼 막에 발생하는 암이다. 유족은 그가 수십 년 전 남편의 작업복을 세탁하는 과정에서 석면 섬유에 간접 노출된 것이 발병 원인이 됐을 가능성이 있다고 보고 있다.
베로니카의 남편 이언 키드먼은 1971년부터 1989년까지 영국 통신회사 BT에서 현장 엔지니어로 근무했다. 그는 가정집과 사업장, 전화 교환소, 수리센터 등을 오가며 전화선과 교환기 고장을 수리하는 일을 했다.
유족에 따르면 이언은 퇴근할 때마다 옷과 머리카락에 먼지가 잔뜩 묻어 있었고, 베로니카는 이언의 작업복을 일주일에 여러 번 손으로 문질러 빨았다. 작업복은 늘 심하게 오염돼 있어 한 번 세탁할 때도 세 차례씩 문질러 빨아야 할 정도였다고 한다. 유족은 이언이 작업 과정에서 석면 보온재가 감긴 배관이 있는 건물에 출입했거나 업무 중 석면 성분이 포함된 자재에 노출됐을 가능성이 있다고 보고 있다.
평소 활동적이던 베로니카는 점차 심한 피로감을 호소하기 시작했다. 이후 약 2년 동안 복통과 허리 통증, 복부 팽만, 피로감에 시달렸고, 지난해 11~12월 면역계 이상 증상으로 여러 차례 응급실을 찾았다. 같은 해 12월 CT 검사에서 복부 종괴가 발견됐고 조직검사를 거쳐 지난 1월 8일 악성중피종 진단을 받았다. 그는 일주일 뒤인 1월 15일 병원에서 숨졌다.
베로니카의 딸 베키 어윈(41)은 “진단을 받아들일 시간도 없이 어머니를 떠나보내야 했다”며 “아버지가 살아 있었다면 자신의 일이 어머니의 병에 영향을 줬을 수도 있다는 사실에 큰 충격을 받았을 것”이라고 말했다. 이어 “아버지의 잘못은 아니다. 당시 많은 노동자가 제대로 보호받지 못했고, 과거의 실수가 지금도 우리 같은 가족에게 영향을 미치고 있다”고 덧붙였다.
유족을 대리하는 나탈리아 러시워스-화이트 석면 질환 전문 변호사는 “베로니카의 죽음은 석면이 남긴 비극적인 유산을 보여주는 사례”라며 “석면은 중공업뿐 아니라 다양한 직업군과 주거·공공건물에서도 광범위하게 사용됐다”고 설명했다.
그러면서 “최근에는 작업복 세탁 같은 2차 노출로 피해를 보는 사례가 늘고 있고, 그 대상은 대부분 여성”이라며 “1970년대에도 석면의 위험성은 이미 잘 알려져 있었고, 고용주는 근로자의 안전을 보장할 의무가 있었다”고 강조했다.
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