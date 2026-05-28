대만 진출 치어리더 이다혜, 여고 교복 입고 응원 ‘시끌’

“여고생 이미지 소비” 비판
대만 웨이취안 드래곤스에 진출한 한국인 치어리더 이다혜 씨(26)가 현지에서 ‘여고 교복’ 스타일 의상을 입고 무대에 올라 논란에 휩싸였다.
이다혜 “희화화 의도 없었다”
28일(현지 시간) 대만매체 ET투데이에 따르면 26일 타이베이돔에서 열린 경기 하프타임 공연에서 이 씨는 대만의 한 여고 교복을 입고 춤을 췄다.
경기가 끝난 뒤 해당 학교의 졸업생이자 공연예술가인 웨이완룽은 최근 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 이 씨의 교복을 문제 삼는 글을 올렸다.
국제연극협회(OISTAT) 대표인 웨이완룽은 교복 착용은 단순한 패션이 아니라 문화적, 성별적 관점과도 연결된다며 “우리의 문화가 당신의 공연에 이용되어서는 안 된다”고 직설적으로 비판했다.
웨이완룽은 무용 관점에서 볼 때, 이 씨의 당일 공연은 리듬감, 파워, 무대 장악력 등 모든 면에서 완벽했다고 평가했다.
그러나 그는 ‘의상’은 단순히 옷이 아니라 ‘공연’을 위해 사용되는 문화적 상징이라고 주장했다. 이에 따라 “무대에서 다른 문화를 공연 소재로 사용할 때는 그것이 원래 그 문화를 가진 사람들에게 어떤 영향을 미칠지 고려해 볼 필요가 있다”고 했다.
특히 사회가 여고생 교복 공연을 선호하는 것은 청춘과 여성의 이미지에 대한 특정한 시각을 내포하고 있다면서 “단순한 공연이라면 왜 남학생 교복은 입지 않느냐”고 반문했다.
또 무용은 분명 자유롭고 아름다운 예술 형식이지만, 자유롭다고 해서 논의의 여지가 없어야 하는 것은 아니라고 강조했다.
논란이 확산되자 이 씨는 “폄훼하거나, 모욕하려는 의도가 전혀 없었다”는 입장을 밝혔다.
그는 “관심 가져주셔서 감사하다”며 “이번 공연은 타이베이 도시테마에 맞춰 기획된 무대로, 청춘과 활력을 표현하기 위한 것”이라고 해명했다.
그러면서 “해당 의상과 공연은 특정 학교 문화를 소비하거나 희화하거나 존중하지 않으려는 의도가 전혀 없었다”며 “앞으로 더욱 좋은 무대와 추억을 선사할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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