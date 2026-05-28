변기 닦은 수건으로 컵도 ‘쓱쓱’…中 유명 호텔 위생 논란

중국의 유명 호텔에서 객실용 수건으로 변기와 양치 컵을 닦는 영상이 공개돼 위생 문제가 불거졌다. 당국은 호텔 경영진을 불러 즉각 시정 조치를 명령했고, 호텔들에 대한 조사에 착수했다.
27일 중국 광명일보 등에 따르면 쓰촨성 청두시의 한 호텔에서 청소 직원이 객실 수건으로 변기를 닦은 뒤 같은 수건으로 양치 컵까지 닦는 모습이 영상에 포착됐다.
해당 영상은 현지 방송사 기자들이 투숙객으로 위장해 객실에 머물며 촬영 장비를 설치하는 방식의 잠입 취재에서 확보됐다.
당시 기자는 청두에 있는 호텔에 투숙했고, 프런트 직원은 해당 호텔이 본사에서 관리하며 위생 기준이 엄격하다고 말했다.
그러나 기자가 촬영한 영상을 보면, 객실 청소 직원은 객실용 칫솔로 변기를 청소했고, 호텔용 수건으로 변기를 닦은 후 양치 컵까지 닦았다.
이후 기자는 컵 소독과 수건 교체를 요청했고 직원은 청소에 약 40분이 소요될 것이라고 말했지만, 단 7분 만에 객실 청소를 마무리했다. 청소 직원은 컵 소독도, 수건 교체도 없이 수건을 접어서 제자리에 놓아두기만 했다.
또 다른 유명 호텔에 잠복 취재한 결과, 더 충격적인 장면이 포착됐다. 바로, 객실 청소 직원이 투숙객의 칫솔로 양치 컵을 세척한 뒤 제자리에 돌려놓는 모습이었다.
이어 객실용 수건으로 세면대, 거울 그리고 변기를 닦았고, 색깔별로 구분된 청소용 천은 전혀 사용하지 않았으며, 심지어 수건으로 바닥을 닦는 모습까지 포착됐다.
사용된 수건은 소독도 하지 않은 채 원래 위치에 둔 것으로 파악됐다.
호텔 측은 엄격한 청소 기준을 준수하고 지정된 장소에서만 도구를 사용한다고 주장하지만, 실제로는 위반 사례가 빈번했다. 겉으로 보이는 깔끔한 위생 기준은 허울뿐인 것으로 드러나 심각한 위생 문제를 야기하고 있다고 매체는 전했다.
논란이 커지자 청두시 당국은 즉각 조사에 착수했다.
당국은 호텔 경영자들을 불러 시정 조치를 요구했으며, 객실 청소와 소독 절차, 침구 및 수건 교체 여부, 직원들의 작업 규정 준수 상황 등을 집중 점검하고 있다고 밝혔다.
아울러 조사 결과에 따라 관련 호텔들을 엄중 처분하고, 지역 호텔업계를 상대로 특별 위생 점검과 단속도 진행할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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