“中, AI 핵심인재 출국 제한…민간기업도 예외 없어”

인공지능(AI) 기술을 둘러싼 미중 경쟁이 치열한 가운데 중국 정부가 자국 AI 기업의 핵심 인재들을 대상으로 출국제한 조치를 내리고 있다고 블룸버그통신이 26일(현지 시간) 전했다. 중국의 AI 핵심 인재들이 해외로 빠져나가는 걸 막기 위한 조치다. 중국 당국이 국립대나 국유기업의 임직원뿐 아니라 민간기업에까지 출국제한을 확대한 건 이례적이라는 지적이다.
이날 블룸버그가 인용한 업계 관계자들에 따르면 중국 당국이 AI 분야에서 국가 전략상 중요하다고 판단되는 인물들에게 출국제한 조치를 개시했다. 업무나 세미나는 물론 개인 여행을 갈 때도 출국 전 당국의 승인을 받도록 했다.
중국은 이전에도 주요 대학의 연구자, 핵과학자, 국유기업 임원 등에 대해선 출국을 제한해왔다. 익명을 요구한 관계자는 블룸버그에 “이제 AI 분야 인재들까지 별도로 겨냥하고 있으며 스타트업 창업자, 연구원, 기업 임원 등이 포함됐다”고 말했다. 다만 이번 조치가 AI 업계 전반으로 확대될 지, AI 직군 중 특정 기술 분야의 인력에게만 적용될 지 등에 대해선 아직 불분명한 것으로 전해졌다.
최근 중국의 AI 산업은 알리바바, 딥시크, 미니맥스 등 민간기업들이 주도하고 있다. 중국 정부는 미국과의 AI 관련 경쟁이 격화되면서 민간 기업과 전문가들도 국가 전략자산이자 관리 대상으로 여기고 있다. 실제로 중국은 지난달 미국 빅테크 메타가 중국 AI 스타트업 마누스를 인수하려던 것을 불허했다. 또 마누스 공동 창업자 샤오훙(肖弘)과 지이차오(季逸超)에 대해선 출국금지 조치를 내렸다.
중국의 이런 방침이 오히려 AI 인재 유출을 키울 수 있다는 지적도 있다. 블룸버그는 중국에서 장래가 촉망되는 AI 인재들이 고국에 남을 지, 아니면 더 이른 시기에 일찌감치 해외로 진출할 지 선택을 강요 당할 수 있다고 지적했다.
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