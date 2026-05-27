이스라엘, 레바논 남부 대규모 공습…민간인 피해 속출

미국과 이란의 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결 등을 둘러싼 협상이 한창 진행 중인 가운데, 이스라엘이 레바논 남부에서 대규모 지상전을 벌여 민간인 사상자가 속출했다. 이스라엘의 강경 노선이 미국 도널드 트럼프 행정부가 추진 중인 종전 협상에 걸림돌이 될 수 있다는 전망이 나온다. 특히 이란과의 휴전에 부정적인 반응을 보여온 베냐민 네타냐후 총리가 협상을 깨기 위해 더욱 공격 강도를 높이고 있다는 분석이 제기된다.
26일 AFP통신에 따르면 이스라엘군은 레바논 남부 나바티에시를 포함해 최소 50개 남부 및 동부 마을에 대규모 공습을 가했다. 특히 이스라엘군은 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라로 인한 안보 위협을 없앤다는 목표아래 자신들이 레바논 남부 접경지에 설정한 ‘옐로라인’을 너머 지상전을 펼쳤다. 이 과정에서 이스라엘군과 헤즈볼라가 교전을 벌인 것으로 전해졌다. 헤즈볼라는 이날 성명에서 남부 자우타르 알-샤르키야 지역을 향해 이동하던 이스라엘군을 현장에서 격퇴했다고 주장했다.
레바논 보건부에 따르면 이번 공습으로 31명이 사망하고 40명이 다쳤다. 사망자 중엔 최소 4명의 어린이가 포함됐다고 AFP가 전했다. 특히 공공병원 인근이 폭격을 당했다고 레바논 국영 NNA통신이 보도했다. 레바논 최대 규모 댐인 카라운 댐에도 여러 차례 공습이 이뤄졌다.
앞서 25일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “군에 ‘가속 페달을 더 세게 밟으라’고 지시했다”고 밝혔다. 헤즈볼라 무력화를 위한 군사 작전을 계속 대규모로 진행하겠다는 것을 강조한 것이다. 이스라엘군은 트럼프 대통령의 중재로 레바논 정부와의 휴전이 시작된 지난달 17일 이후에도 헤즈볼라가 자국 군인들을 위협한다는 게 이유로 레바논에 대한 공습을 이어왔다.
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