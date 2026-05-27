쿼드 외교장관들 “호르무즈 통행료 부과 반대” 공동성명

미국·일본·인도·호주 4개국 안보 협의체인 ‘쿼드(Quad)’ 외교장관들이 26일(현지 시간) 인도 뉴델리에서 회의를 열고 호르무즈 해협에서 통행료 부과 움직임을 한 목소리로 반대했다. 또 중국의 남중국해 등에서 군사 도발과 핵심광물 영향력 확대 가능성을 경계하고, 북한의 완전한 비핵화 목표를 재확인했다.
쿼드 외교장관들은 미국과 이란의 전쟁 과정에서 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협이 봉쇄된 것을 우려하며, 상업용 선박에 대한 공격과 통행료 부과를 규탄했다. 이들은 회의 뒤 발표한 공동성명을 통해 “해상 운송과 공급망의 차질은 전 세계 연료, 식량, 비료 수급은 물론 선원들의 안전에까지 광범위한 파장을 일으킨다”며 “호르무즈 해협과 홍해를 통한 항행의 자유와 유엔 해양법협약(UNCLOS)에 명시된 국제법을 준수하는 게 중요하다는 사실을 재차 강조한다”고 밝혔다. 이어 “통행료 부과를 포함해 UNCLOS에 어긋나는 어떠한 조치에도 반대한다”며 이란이 호르무즈 해협 통제권을 주장하며 통행료를 부과할 경우 쿼드 차원에서 공동 대응 가능성을 시사했다.
중국의 군사적 영향력 확대와 에너지 관련 영향력 강화에 대해서도 공동 대응을 천명했다. 특히 동중국해와 남중국해에서 중국의 군용기 운용 등에 대해 우려를 표시했다. 이들은 중국을 명시하진 않았지만 “특정 국가의 일방적인 현상 변경 시도에 단호히 대처하겠다”며 “해당 지역의 평화와 안정을 위협하는 무력이나 강압뿐만 아니라 어떠한 불안정화 행위와 일방적 조치에도 강력히 반대한다”고 했다.
에너지 분야에선 4개국 간 협력 및 공급망 다각화를 통해 대중 의존도를 낮추는 방안이 논의됐다. 마코 루비오 미 국무장관은 “4개국이 ‘인도·태평양 에너지 안보 구상’과 ‘핵심 광물 협력 체계’를 추진하기로 합의했다”고 밝혔다.
북한과 관련해선 “우리는 북한의 불법적 탄도미사일 및 대량 살상무기 개발을 규탄한다”며 “전 세계 비확산 체제를 직접 훼손하는 북한과의 군사적 협력을 심화시키고 있는 국가들에 깊은 우려를 표명한다”고 했다. 우크라이나 전쟁 과정에서 북한과 군사 협력을 심화하고 있는 러시아를 겨냥한 것으로 해석된다.
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