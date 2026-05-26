中, 휴머노이드 로봇에 ‘신분증’ 부여 추진…생산부터 폐기까지 추적 관리

중국이 앞으로 생산되는 모든 휴머노이드 로봇마다 고유한 ‘디지털 신분증’을 부여하는 방안을 추진 중이라고 관영 중국중앙(CC)TV와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등이 25일 보도했다.
SCMP에 따르면 중국은 ‘휴머노이드 전 생애주기 관리 서비스 플랫폼’을 22일 출범시켰다. 앞으로 출고되는 모든 휴머노이드 로봇은 고유한 ID코드를 부여받게 된다. 사람으로 따지면 주민등록번호에 해당되는 ‘디지털 신분증’을 갖게 되는 것.
휴머노이드 로봇 ID 코드는 네 부분으로 구성됐다. 국제 운송 추적용의 2자리 국가 코드와 제조 기업 식별용 4자리 제조사 코드가 포함된다. 이외에 6자리 제품 모델 코드와 17자리의 개별 로봇별 번호가 부여된다. 현재까지 플랫폼에는 전국 100여 개 휴머노이드 로봇 기업이 등록돼 있으며, 200여 개 제품 모델과 2만8000대 이상의 로봇에 대해 코드 부여 작업을 완료했다.
해당 플랫폼은 중국 공업정보화부 산하 ‘휴머노이드 로봇 및 구현지능 표준화기술위원회(HEIS)’가 주도해 구축했다. 각 로봇은 출고 시 고유 코드가 부여되며, 이 코드는 로봇의 주민등록번호 역할을 하게 된다. 연구개발과 생산, 판매, 사용, 폐기 및 재활용까지 휴머노이드 로봇의 전 산업 영역에서 로봇을 추적 관리할 수 있도록 한 것. 당국은 중국에서 빠르게 발전하는 휴머노이드 산업을 규제하는 과정에서 제품에 대한 책임 소지와 위험 요소 등을 관리하기 위해 해당 시스템을 설계했다고 CCTV는 전했다.
시장조사업체 IDC가 올해 1월 발표한 연구에 따르면 지난해 전 세계 휴머노이드로봇 시장은 전년 대비 508% 커졌고, 전 세계 출하량은 약 1만8000대였다. IDC는 “중국 업체들은 중국 내 잘 갖춰진 산업 공급망의 지원 아래 선도적 위치를 차지하고 있다”고 평가했다.
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