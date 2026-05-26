‘포스트 마두로’ 큰 그림 짠 펀드 대표…‘비공식 베네수엘라 총독’ 불려 [지금, 이 사람]

민간인 신분으로 베네수엘라에서 ‘포스트 마두로’ 체제를 기획하고, 지금도 사실상 미국의 ‘베네수엘라 총독’처럼 행세하고 있다는 평가를 받는 쿠바계 미국인이 있다. 주인공은 마우리시오 클라베르카로네 라라펀드 대표. 트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보회의(NSC) 서반구 담당국장을 지낸 그는 현재는 어떤 공직도 맡지 않고 않다. 하지만 그는 마두로 축출 후 미국 기업의 베네수엘라 진출에 관여하며 측근에게 이권 사업 혜택을 줬다는 의혹까지 받을 만큼 베네수엘에서 영향력을 행사하고 있다.
25일 워싱턴포스트(WP)는 “클라베르카로네가 사실상 미국의 ‘비공식 베네수엘라 총독(viceroy)’으로서 막강한 영향력을 행사하고 있다”고 평가했다. WP에 따르면 플로리다주 출신 변호사인 그는 같은 쿠바계인 마코 루비오 미 국무장관과도 긴밀한 관계다.
그는 트럼프 1기 당시 NSC 국장 재임 당시부터 마두로 정권을 겨냥한 압박을 주도했다. 트럼프 대통령 재선 직후엔 130일짜리 임기의 라틴아메리카 특사로 임명됐다. 또 지난해에는 백악관의 요청으로 공식 직함 없이 ‘포스트 마두로’ 체제를 기획했다. 그가 제안한 안정화, 경제 회복, 정치 전환의 3단계 계획이 미국의 공식 외교안보 정책으로 채택됐다는 분석도 나온다. 특히 그는 루비오 장관과 함께 올 초 마두로 대통령을 축출한 직후 델시 로드리게스 당시 베네수엘라 부통령에게 전화를 걸어 ‘임시 대통령’을 제안하며 “미국에 협조하지 않으면 거대한 군사 공격에 직면할 것”이라고 경고했다.
클라베르카로네는 WP와의 인터뷰에서 자신을 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문과 비교했다. 쿠슈너 전 선임고문은 트럼프 행정부 1기 때 ‘아브라함 협정’을 주도했고, 현재는 이란 전쟁 종전을 위한 협상에 참여 중이다. 클라베르카로네는 “나는 미국과 베네수엘라 양국의 인맥과 정책을 꿰뚫고 있는 연결자”라며 “이것은 매우 정상적인 ‘트랙2’의 민간외교”라고 주장했다. 또 로드리게스 임시 대통령과 백악관을 잇는 연락책이 자신이라고 강조했다.
이런 가운데 그의 이권 개입 논란도 불거지고 있다. 그의 여자친구와 금융회사 ‘센터뷰 파트너스’가 로드리게스 임시 대통령과 면담한 직후 센터뷰 파트너스가 베네수엘라 정부의 국가부채 조정 자문계약을 따낸 것. 베네수엘라 정부 관계자들은 “클라베르카로네가 센터뷰 파트너스의 자문사 선정을 압박했다”고 WP에 말했다.
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