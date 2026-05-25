“시진핑, 美中회담서 ‘다카이치 지원말라’ 실명 비난… 트럼프는 두둔”

日매체 “習, 지역평화 위협한다 주장”
트럼프, 동조 않고 다카이치와 통화
두 정상 의견차… 中日긴장 길어질듯
“中, 서해 등에 선박 100여척 배치”… 트럼프 떠나자마자 군사 압박 강화
시진핑(習近平) 중국 국가주석이 최근 진행된 미중 정상회담에서 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 실명을 거론하며 비판한 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 동조하지 않고 다카이치 총리를 두둔한 것으로 전해졌다. 미중 정상이 의견 차를 드러내면서 경색된 중일 관계가 장기화될 가능성이 커졌다는 분석이 나온다.
이런 가운데 중국이 최근 서해를 비롯한 ‘제1도련선’ 주변에 군함 등 선박 100여 척을 배치한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령이 떠나자마자 중국이 한미일 등을 향한 군사적 압박 강도를 높인 것이다.
● 시진핑, 트럼프 앞에서 다카이치 비난
24일 일본 요미우리신문에 따르면 시 주석은 14일 베이징에서 열린 미중 정상회담에서 다카이치 총리와 대만의 라이칭더(賴淸德) 총통을 직접 거론하며 “(이들이) 지역의 평화를 위협하고 있다”는 취지의 주장을 펼쳤다. 또 시 주석은 트럼프 대통령에게 두 정상을 지원하지 말 것을 요구한 것으로 알려졌다.
시 주석이 미중 정상회담에서 일본 총리를 직접 언급하며 문제 삼은 건 이례적으로 평가된다. 다카이치 총리가 지난해 11월 국회에서 대만 유사시에 개입할 수 있다는 발언을 한 뒤 중국은 희토류 수출제한 조치 등의 강한 보복 조치에 나섰다. 하지만 시 주석의 다카이치 총리에 대한 직접적인 비판이 알려진 것은 이번이 처음이다. 특히 중국이 ‘대만 독립 세력’으로 규정하고 맹비난해 온 라이 총통과 다카이치 총리를 동일선에 올렸다.
하지만 트럼프 대통령은 시 주석의 입장에 동조하지 않았다고 한다. 오히려 다카이치 총리에 대해 ‘비판받을 지도자가 아니다’라는 인식을 드러냈다. 앞서 트럼프 대통령은 3월 워싱턴에서 열린 미일 정상회담에선 “(중일이) 조금 긴장된 관계에 있다는 것은 알고 있다. 시 주석과의 회담에서는 일본을 극찬할 생각이다”라고 말한 바 있다.
일본 정부는 트럼프 대통령이 다카이치 총리를 두둔했다는 점에 일단 안도하는 분위기다. 중일 갈등 격화 상황에서 일본 정부는 트럼프 대통령의 지지 입장을 바랐지만 그간 직접 입장 표명이 없었기 때문이다. 트럼프 대통령은 방중 일정을 마치고 돌아가는 대통령 전용기 안에서 외국 정상 가운데 가장 먼저 다카이치 총리와 통화하며 회담 내용을 공유했다.
하지만 시 주석이 미중 정상회담에서 다카이치 총리에 대한 불만을 거론하면서 중일 관계 개선이 요원해진 것 아니냐는 평가가 나온다. 올 11월 18, 19일 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중일 정상회담 가능성이 거론돼 왔다. 요미우리는 “일본 정부는 중일 정상회담의 실현이 당분간 어려울 것이라는 인식을 강하게 갖고 있다”며 “연내 추가적인 미중 정상회담이 예상되는 가운데, 일본 정부는 미국과 연계하면서 대중 외교를 구상할 방침”이라고 전했다.
● 中, 트럼프 떠나자 서해 등에 선박 100여 척 배치
이런 가운데, 대만 국가안전회의(NSC) 수장인 우자오셰(吳釗燮) 비서장은 23일 X에 “미중 정상회담 직후 지난 며칠간 중국이 제1도련선 주변에 선박 100여 척을 배치했다”면서 “중국은 현상 유지를 파괴하고 지역 평화·안정을 위협하는 유일한 문제”라고 지적했다. 그가 대만 측 정보·감시·정찰 자산을 근거로 파악해 공개한 그래픽을 보면 23일 기준으로 중국 군·해경 소속 선박이 서해와 동중국해, 남중국해 등에 배치됐다. 서해와 대만 주변은 물론 중국과 일본이 갈등 중인 동중국해, 최근 미국·필리핀 주도의 다국적 연합훈련 ‘발리카탄’이 진행됐던 남중국해와 필리핀 주변에 다수의 선박이 배치된 것으로 표시됐다.
‘제1도련선’은 일본 오키나와, 대만, 필리핀, 말라카 해협을 잇는 선이다. 중국의 태평양 진출을 막는 미국의 봉쇄선이지만, 동시에 중국이 미군의 접근을 제한하는 선으로도 여겨진다. 그만큼 양측의 갈등이 첨예한 곳. 앞서 시 주석은 트럼프 대통령과의 정상회담에서 대만 문제를 제대로 처리하지 않으면 미중 충돌로 이어질 수 있다고 경고하기도 했다. 이런 발언 뒤 대규모 선박 배치를 통해 실력 행사에 나섰다는 평가가 나온다.
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