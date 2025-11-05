“오줌 마려워” 한국인 추정男, 인니 교통체증 택시서 난동

택시 기사 부르한 씨는 “난생 처음 겪어본 이 사건으로 큰 충격을 받았다”고 밝혔다.이 남성이 왜 난동을 부렸는지는 정확히 알려지지 않았다. 남성은 언뜻 보기엔 약에 취했다는 생각이 들 정도로 이해할 수 없는 난동을 이어갔다.현지 언론 하리안아체(Harianaceh) 등은 “한국 관광객이 2시간의 극심한 교통체증을 참지 못하고 난동을 부렸다”고 보도했다.난동은 여기서 끝나지 않았다고 한다. 이틀 뒤인 1일 자카르타의 한 식당에도 같은 옷차림의 남성이 들어와 음식을 주문한 뒤에 접시와 밥솥을 부수고 토하거나, 제지하는 직원을 폭행하는 등 난동을 부린 것으로 알려졌다.인도네시아 경찰은 아직 이 사건에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않았다.