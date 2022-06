우크라이나 하르키우, 러시아군 폭격으로 수백 명 사망

사진=copyright Amnesty International

우크라이나 제2도시 하르키우에서 러시아군이 광범위하게 금지된 무기인 집속탄과 부정확한 로켓 무기를 사용해 무차별 폭격을 가하면서 민간인 수백 명이 사망했다고 국제 비정부기구 (NGO, Non-Governmental Organization) 국제앰네스티가 13일 밝혔다.앞서, 인구 150만 명 도시 하르키우에 대한 폭격은 2월 24일 러시아군의 우크라이나 침공 개시와 함께 시작되었다. 이러한 포격으로 도시 북부 및 동부의 주거 지역이 가장 큰 피해를 보았다. 대부분 사람들은 자기 집에서, 거리에서, 놀이터에서, 묘지에서, 인도주의 지원을 받기 위해 줄을 서다가, 식량과 약을 사던 도중 목숨을 잃었다.국제앰네스티 조사단은 4월과 5월 14일간 하르키우에서 41건의 공습 사례(최소 62명 사망, 최소 196명 부상)를 조사하고 160명을 인터뷰했다. 인터뷰 대상자는 공습 생존자, 피해자 유족, 목격자, 부상자를 치료한 의사 등이다. 조사단은 공습 현장에서 발견된 물적 증거, 특히 탄환 파편뿐만 아니라 다수의 디지털 자료를 수집 및 분석했다.이러한 집중 조사를 통해, 러시아군이 9N210/9N235 집속탄과 살상가스 지뢰를 반복적으로 사용했다는 증거를 발견했다. 두 가지 모두 국제조약의 금지 대상이 된 무차별적인 무기들이다.신규 보고서 ‘누구나 언제든지 죽을 수 있다(Anyone can die at any time)-우크라이나 하르키우의 러시아군 무차별 공격(Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine)’에서는 러시아군이 지난 2월 말 우크라이나 침공 이후 하르키우의 주거 지역을 무차별 폭격하며 광범위한 인명피해와 파괴를 일으키고 있는 상황에 대해 기록했다.이와 관련, 하르키우 지방병무청 의무국장은 “분쟁이 시작된 이후 하르키우 지역에서 민간인 606명이 사망하고 1248명이 부상을 당했다”며 “국제앰네스티가 조사한 공습 중 대다수의 경우 광범위한 지역에 걸쳐 다수의 사상자를 발생시켰다”고 전했다.이에 도나텔라 로베라(Donatella Rovera) 국제앰네스티 상임위기대응고문은 “하르키우 주민들은 최근 몇 달 동안 가차 없는 무차별 공격 세례를 당했고, 이로 인해 민간인 수백 명이 죽거나 다쳤다. 금지된 집속탄을 반복해서 사용한 것은 매우 충격적이며, 민간인 생명을 완전히 무시하고 있음을 재차 보여주는 징후다. 이처럼 끔찍한 공격을 가한 러시아군은 반드시 그들의 행동에 대해 처벌을 받아야 하며, 피해자와 그 유족들은 전적인 배상을 받아야 한다”고 강조했다.반면, 러시아는 집속탄협약 또는 대인지뢰금지협약에 모두 가입하지 않았다. 국제인도주의법에서는 본질적으로 무차별 공격 및 무기의 사용을 금지하고 있다. 이러한 무차별 공격은 민간인 사망 또는 부상, 민간 재산 손상을 발생시키며 이는 전쟁범죄에 해당한다.윤지현 국제앰네스티 한국지부 사무처장은 “러시아의 우크라이나 침공은 UN헌장의 위반이자 국제법에 따른 범죄이다. 이 범죄에 연루된 모든 사람에게 책임을 촉구한다. 한국의 시민들도 지속적으로 관심을 갖고 글로벌 연대를 보여주시길 촉구한다”고 강조했다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com