‘군체’ 감독 “전지현 얼굴만 분장 차별? 전혀…타고난 것” 해명

26일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서는 영화 ‘군체’를 연출한 연상호 감독의 인터뷰가 진행됐다.
‘군체’는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. ‘부산행’(2016) ‘반도’(2020) ‘계시록’(2025) ‘얼굴’(2025) 등을 연출한 연상호 감독의 신작으로, 제79회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에도 초청됐다. 주연배우로는 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록 그리고 고수가 출연했다.
‘군체’는 ‘왕과 사는 남자’ ‘살목지’ ‘프로젝트 헤일메리’ 등 올해 개봉해 흥행한 작품들 중 가장 빠른 속도로 개봉 4일째인 지난 24일 100만, 5일째인 25일 200만 관객을 돌파했다. 특히 2025년 한국 영화 최고 흥행작 ‘좀비딸’보다도 하루 더 빠른 속도로 200만 관객을 넘어 더욱 눈길을 끈다.
이날 자리에서 연상호 감독은 전지현 캐스팅 비화에 대해 “대본을 줬을 때 어떻게 보면 이야기를 관객에게 안내하는 안내자로서의 역할인 것 같다는 얘길 해줬다, 그냥 이 이야기를 좋아해 줬던 것 같다”며 “(출연을) 거의 단번에 결정해 주셨다, 대본을 드리고 빠르게 미팅을 했고 그 자리에서 거의 결정이 됐다”고 말했다.
연상호 감독은 ‘반도’를 함께 했던 배우 강동원의 도움을 받았다고도 했다. 그는 “전지현 배우에게 대본을 드려야 하는데 뵌 적이 없었다”며 “마침 강동원 배우가 ‘북극성’을 같이 찍고 있어서 연락했더니 옆에 있다고 하더라, ‘티가 안 나게 잘 얘기해달라’고 솔직하게 부탁했다”고 설명했다.
전지현을 캐스팅해야만 했던 이유도 밝혔다. 연상호 감독은 “장르 영화에서의 여성 원톱을 생각했을 때 전지현 배우를 생각하지 않을 수가 없다”며 “장르 영화와 너무 잘 어울리는 맞춤”이라고 짚었다.
함께 작업해 본 소감에 대해서는 “진짜 프로 연기자”라며 “기본적으로 열려 있는 사람”이라고 밝혔다. 그러면서 “구교환 배우와 연기를 주고받는데 사실 어떻게 보면 (구교환 배우가) 독창적 연기를 하다 보니 잘 안 받아들여질 수 있는데 그런 것 없이 완전히 열린 태도로 해주셨다, 의외로 굉장히 수더분하시더라”고 말했다. 더불어 “액션 연기에서도 오히려 힘든 부분이 있을 수 있는데 본인이 웬만하면 다 하려고 하더라”고 전했다.
전지현과 액션 영화도 소망했다. 연상호 감독은 “진짜 본격적인 액션 영화를 해보고 싶다”며 “진짜 몸을 잘 쓰신다, 그냥 걸어도 확실히 다르다”고 감탄했다.
이어 연상호 감독은 극 중 전지현의 얼굴만 유독 깨끗하게 빛난다는 일각의 목소리에 대해 “다른 배우들도 얼굴이 깨끗한데 전지현 배우도 같은 수준”이라며 “우리가 그걸 차별한 게 있나 싶어서 영화를 봤는데 다른 사람도 다 깨끗하다, 전지현 배우가 타고나게 그렇게 생긴 걸 어떻게 하겠나, 혹자는 전지현 배우만 따로 뭘 했나 하는데 전혀 그런 게 없었다”고 강조해 웃음을 안겼다.
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