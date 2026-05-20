김옥빈, 발리서 뽐낸 탄탄 몸매…“노을 봐도 봐도 좋아”

배우 김옥빈이 인도네시아 발리에서 여유로운 휴가 근황을 공개했다. 바다와 노을을 배경으로 한 휴양지 분위기와 특유의 건강미 넘치는 스타일이 눈길을 끌고 있다.
김옥빈은 지난 19일 자신의 인스타그램에 발리에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 김옥빈은 바다를 배경으로 어깨를 드러낸 의상을 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 편안한 휴양지 패션으로 특유의 자유로운 분위기를 연출했다.
특히 군살 없는 탄탄한 몸매와 건강미 넘치는 분위기가 시선을 끌었다.
김옥빈은 사진과 함께 “노을, 봐도 봐도 좋다. 러브 발리”라는 글을 남기며 여행에 대한 만족감을 드러냈다.
팬들은 “분위기가 영화 같다”, “발리와 너무 잘 어울린다”, “건강미가 돋보인다” 등의 반응을 보였다.
한편 김옥빈은 지난해 SBS 예능 프로그램 ‘정글밥2’에 출연하며 활발한 활동을 이어갔다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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