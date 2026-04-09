소유, 29일 ‘오프 아워스’ 공개

가수 소유(SOYOU)가 오는 29일 오후 6시 세 번째 EP ‘Off Hours(오프 아워스)’를 발표한다.
공개된 티징 이미지는 앨범명 ‘Off Hours’를 일상적인 공간 속에 자연스럽게 녹여내, 바쁜 흐름에서 벗어난 순간들을 포착했다. 옷걸이에 걸린 가방, 카페 테이블 위의 영수증, 유리창에 남겨진 글씨, 책 제목 등 서로 다른 장면 속에 ‘Off Hours’라는 문구를 공통적으로 배치하여 사적인 시간 속에서 발견되는 여유를 담아냈다. 소유의 이번 신보는 지난해 발매한 디지털 싱글 ‘PDA’ 이후 약 9개월 만이다. 소속사 매직스트로베리사운드 합류 후 선보인 ‘PDA’를 통해 쿨하고 힙한 매력은 물론 기존과는 확연히 다른 음악적 색깔을 보여준 소유가, 세 번째 EP ‘Off Hours’로 또 어떤 이야기를 전할지 기대감이 증폭된다.
2010년 걸그룹 씨스타로 가요계 데뷔한 소유는 솔로 아티스트로서도 묵직한 존재감을 드러내며 국내 대표 보컬리스트로 자리매김했다. 소유는 ‘착해 빠졌어 (Stupid in love)’, ‘썸 (Feat. 릴보이 of 긱스)’, ‘비가와 (Rain)’ 등을 발표하며 메가 히트를 기록했을 뿐 아니라 ‘구르미 그린 달빛’ OST ‘잠은 다 잤나 봐요’, ‘도깨비’ OST ‘I Miss You’ 등 다수의 드라마 OST 또한 잇달아 흥행시켰다. 소유 특유의 섬세하면서도 허스키한 음색으로 달콤함과 애절함을 아우르며 독보적인 디스코그래피를 쌓아가고 있다.
소유의 세 번째 EP ‘Off Hours’는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
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