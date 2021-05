방탄소년단, 美 시트콤 ‘프렌즈’ 출연 “영어와 인생 배워”

그룹 방탄소년단이 미국 유명 시리즈 드라마 ‘프렌즈’(Friends)에 등장했다.방탄소년단은 27일(한국시간) HBO 맥스 채널을 통해 방송된 ‘프렌즈’ 특별판 ‘프렌즈: 더 리유니언’(Friends: The Reunion)에 출연했다.‘프렌즈’는 1994년부터 2004년까지 방영된 인기 드라마 시리즈다. 10개의 시즌에 걸쳐 미국 뉴욕에 거주하는 6명의 남녀를 주인공 삼아 개성 강한 캐릭터들의 각양각색 이야기를 공개하며 전 세계 시청자들의 사랑을 받았다.당초 ‘프렌즈’ 제작진과 출연진은 지난해 3월부터 새 시즌 에피소드를 촬영할 예정이었으나 코로나19 확산 여파로 촬영 일정을 연기, 올해 3월부터 촬영에 돌입했다.‘프렌즈’ 제작진은 인터뷰 영상에 ‘BTS, BIGGEST BOY BAND ON THE PLANET’(방탄소년단, 지구 상 가장 거대한 보이 밴드)라는 자막을 넣어 방탄소년단을 소개했다.리더 RM(알엠)은 인터뷰에서 초등학교 재학 시절 ‘프렌즈’시리즈를 즐겨 시청했다고 밝혔다.이어 ‘프렌즈’를 통해 영어뿐 아니라 삶, 우정에 관한 많은 것들을 배울 수 있었다고 하며 멤버들과 “위 러브 프렌즈”(We love Friends, 우리는 프렌즈를 사랑해요)라고 외쳤다.앞서 RM은 ET 인터뷰에서 “(특별편 출연에 대해) 매우 흥분된다”면서 “마치 ‘프렌즈’(에 나오는 인물들)의 친구가 된 것 같은 느낌”이라고 특별편 출연 소회를 전하기도 했다.한편 방탄소년단은 5월 21일 공개한 새 디지털 싱글 ‘Butter’(버터)로 6개월 만에 공식 활동을 재개했다.방탄소년단은 이번 신곡으로 멜론 24Hits 포함 국내 8개 음원 차트 1위에 올랐고, 미국과 캐나다, 영국 등 전 세계 101개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 차지했다.뮤직비디오 세계 신기록도 경신했다. 유튜브에서 공개된 ‘Butter’ 뮤직비디오는 24시간 만에 1억 820만 건의 조회 수를 기록한 데 이어 4일 1시간여 만에 2억 뷰를 돌파했다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com