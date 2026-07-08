‘아틀라스’에 놀란 글로벌 외신들… “현대차그룹 제조업 판도 바꿀 신호탄 쐈다”

포춘·블룸버그 등 주요 매체
월드컵 현장 시연을 통한 실생활 적응력 평가
사전 입력 명령 탈피해 인공지능 기반
수백만 회 반복 학습 기술 주목
지난 5일 미국 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 16강전 현장. 경기 결과 못지않게 세계 언론의 눈길을 사로잡은 장면이 연출됐다. 현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 개발한 이족보행 휴머노이드 로봇 아틀라스가 그라운드에 등장한 사건이다. 해외 주요 매체들은 이 무대를 단순한 이벤트를 넘어 인공지능 기반 로봇 기술의 이정표로 해석하며 연이어 분석 보도를 내놓았다.
아틀라스는 수만 명의 관중 앞에서 유명 축구선수들의 상징적인 득점 세리머니를 재현하고 주심에게 시합용 공을 안전하게 건네는 임무를 완수했다. 유력 외신들은 통제되지 않은 야외 대형 무대에서 펼쳐진 이번 공개 시연의 무게감을 짚으며, 제조업 현장으로의 이식 가능성과 미래 산업 청사진을 다각도로 조명했다.
미국 경제 전문지 포춘은 이번 시연을 월드컵 역사상 전례 없는 사건으로 규정했다. 특히 과거 기계적 명령만을 수행하던 기존 산업용 장비와 달리, 스스로 환경을 파악하고 학습하는 차세대 기술력에 무게를 뒀다. 포춘은 아틀라스의 기동 방식이 대규모 언어모델(LLM)의 훈련 메커니즘과 유사하다고 분석했다. 스타 선수들의 경기 영상과 기술진의 신체 측정 데이터를 가상 가동 환경에 입력해 수백만 번 반복하는 방식으로, 인간이 오랜 기간 습득할 운동 능력을 단 하루 만에 학습했다는 설명이다.
특히 불규칙한 잔디밭이라는 돌발 요소를 극복하기 위해 실시간 연산이 아닌 본능적 반응에 가까운 근육 기억(Muscle Memory) 기술을 접목한 점이 다뤄졌다. 이 매체는 현대차그룹이 향후 미국 내 제조 기지에서 이를 대량 생산해 자동차 조립 공정에 우선 투입할 방침이며, 현재 일부 생산선에서 시험 운영을 진행 중이라고 덧붙였다.
또 다른 경제 매체 블룸버그는 이번 무대가 공장 실전 배치를 앞둔 로봇 공학의 성과를 확인하는 시험대였다고 보도했다. 지난 1월 국제 전자제품 박람회(CES 2026)에서 실물이 드러난 이후 일반 대중 앞에 직접 나선 첫 사례다. 블룸버그는 이번 실외 운용이 단순 볼거리 제공이 아니라 통제된 연구실을 벗어나 실제 산업 현장에 투입하기 위한 필수 엔지니어링 자료를 수집하는 과정이었다고 평가했다. 콘크리트 바닥과 달리 수많은 마찰력 변수가 생기는 잔디 환경에서 로봇의 대처 능력을 점검했다는 취지다. 보스턴다이나믹스 측은 다양한 변형 환경에 적응하도록 고안된 이 시스템이 향후 다채로운 산업 분야로 확장될 수 있음을 시사했다.
외신들은 현장 구현을 위해 해결해야 했던 기술적 장벽에도 주목했다. 뉴스 통신사 로이터는 수만 명의 관중이 밀집해 무선 인터넷(Wi-Fi) 통신이 마비되는 상황을 대비해 기기 내부에 독자적인 무선 신호 장치를 별도로 탑재한 점을 짚었다. 아울러 고위험 및 단순 반복 노동의 자동화를 위해 로봇 대량 생산이 추진되고 있으며, 오는 2028년부터 미국 내 생산 공장에 단계적으로 배치될 예정이라고 전했다.
마케팅 전문 매체 애드위크는 스포츠 후원 계약을 넘어 기업의 미래 청사진을 전 세계에 직관적으로 각인시킨 마케팅 사례로 평가하며, 신체 구조 변환 기술(리타게팅), 가상 반복 제어(강화학습), 전신 균형 유지 기술(전신제어) 등이 이번 시연의 핵심 동력이었다고 분석했다.
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