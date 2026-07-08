에이피알 ‘625% 흡수율’ 논란에 해명…”정확한 실험 수치”

뷰티테크 기업 에이피알이 자사 브랜드 메디큐브의 ‘625% 흡수율’ 표현이 6·25 전쟁을 연상시켰다는 의혹에 대해 객관적 시험 결과에 따른 수치라고 공식 해명했다.
메디큐브는 지난 5일 공식 인스타그램 계정을 통해 “최근 ‘부스터프로 미니 플러스’의 625% 흡수율 관련 문의가 많아 시험성적서 일부를 발췌해 공개한다”고 밝혔다.
최근 한 화장품 브랜드가 마케팅 문구에 ‘잊지 말자’, ‘625%’, ‘침투하자 더 깊게’ 등의 표현을 사용해 6·25 전쟁을 연상시킨다는 비판을 받은 뒤, 메디큐브의 ‘625% 흡수율’ 표기도 도마 위에 오른 데 따른 조치다.
공개한 시험성적서를 보면, 해당 시험은 지난해 5월 8일부터 6월 2일까지 인체적용시험 전문기관 (주)테고사이언스에서 진행됐다.
부스터프로 미니 플러스를 15분간 사용한 시험군에서 검출된 카페인 평균 농도는 103.7㎍/mL로, 단순 도포한 대조군(16.6㎍/mL)보다 624.7% 높게 측정됐다. 시험군의 흡수량이 대조군보다 6.25배가량 높았다는 의미다.
● “국내서만 쓰는 표현 아냐…해외에서도 동일 표현 사용”
에이피알은 메디큐브가 6·25 전쟁을 연상시키는 마케팅을 진행한 사실이 없다고 강조했다. ‘625%’라는 표현을 국내에서만 사용했다는 의혹에는 “국내뿐 아니라 해외에서도 사용되고 있다”며 미국 아마존과 일본 큐텐 등 해외 상세페이지도 동일하게 사용하고 있다고 해명했다.
아울러 시험에 사용된 카페인에 대해서는 적합한 성분이라고 강조했다. 에이피알은 “카페인은 실제 화장품의 대표적인 유효성분(비타민C, 나이아신아마이드 등)과 분자량이 유사”하다며 “경제협력개발기구(OECD) 가이드라인을 비롯한 다양한 연구에서 경피흡수 모델 물질로 활용돼 왔다”고 설명했다.
에이피알 관계자는 “메디큐브는 전 제품에 대해 정확한 실험 수치와 객관적인 데이터를 기반으로 마케팅을 진행하고 있다”며 “최근 이슈화되고 있는 어떠한 논란과도 무관하다”고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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