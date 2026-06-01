‘여행 특화’ 금융 플랫폼 입지 강화

㈜신한은행의 신한 SOL트래블이 ‘2026 국가서비스대상’ 트래블카드 부문 대상을 수상했다.
신한 SOL트래블은 국내 여행 금융 시장을 선도하는 대표 트래블카드다. 이 가운데 ‘신한 SOL트래블 체크카드’는 해외여행 고객의 환전, 결제, 현금 인출 등 서비스를 하나의 카드에 담은 여행 특화 상품이다. 전 세계 42종 통화 환율 우대 혜택과 해외 결제 및 ATM 인출 수수료 면제, 전 세계 공항 라운지 연 2회 무료 이용 등 차별화된 서비스를 제공하며 고객들의 높은 호응을 얻고 있다.
특히 2024년 2월 출시 이후 지속적인 성장세를 기록하며 국내 트래블카드 시장의 새로운 기준을 제시하고 있다. 올해 5월 말 기준 누적 발급 320만 장을 돌파했으며 누적 이용액 6조 원을 넘어서는 등 여행객들의 필수 금융 상품으로 자리매김했다. 이는 고객 중심의 혜택 설계와 해외여행에 최적화된 서비스 경쟁력이 만들어낸 성과로 높이 평가받고 있다.
한편 신한은행은 여행 전 환전부터 여행 중 결제, 귀국 후 자산관리까지 고객의 여행 여정을 하나로 연결하는 통합 금융 서비스를 제공하고 있다.
또한 국가별 여행 수요와 소비 트렌드를 반영한 맞춤형 혜택을 지속 확대하며 여행 금융 플랫폼으로서 차별화를 이어가고 있다. 특히 신한 SOL트래블 체크카드는 해외 결제와 환전 중심의 기능을 넘어 여행 전반에 걸친 혜택을 제공하며 고객의 여행 경험을 더욱 풍부하게 만드는 라이프스타일 플랫폼으로 진화하고 있다.
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