네고왕의 귀환, 티타드 구강 케어 제품 최대 69% 할인 혜택

데일리앤코가 운영하는 클린 라이프스타일 브랜드 TITAD(티타드)가 유튜브 예능 프로그램 ‘네고왕’ 출연을 기념해 특별 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.
티타드는 “내 가족이 매일 사용하는 제품인데, 조금 더 건강할 수 없을까?”라는 질문에서 출발한 브랜드로, 2021년 론칭 이후 치약, 칫솔, 가글 등 일상 속 구강 케어 제품으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받아왔다. 티타드는 네고왕에 출연해 치약, 샴푸 등을 파격적인 할인가로 선보이면서 대중적인 인지도를 폭발적으로 끌어올렸던 대표적인 브랜드 중 하나다.
이번 네고왕 프로모션은 티타드를 처음 접하는 소비자들도 부담 없이 브랜드를 경험할 수 있도록 기획됐다. 대표 제품인 치약, 칫솔, 가글 등 다양한 구강 케어 제품을 최대 69% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.
이해숙 데일리앤코 대표는 “더 많은 분들이 티타드를 경험해 보실 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 내 가족이 안심하고 사용할 수 있는 제품을 만든다는 초심을 바탕으로 소비자들의 건강한 습관 형성에 도움이 되는 제품들을 선보이겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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