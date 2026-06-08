젠슨 황, 현대 사옥 방문에 직원들 환호…‘깐부’ 정의선 직접 맞이 [현장 사진]

방한 일정을 소화 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 양재동 현대차그룹 본사를 방문해 정의선 현대차그룹 회장과 만났다.
젠슨 황 CEO는 이날 오후 1시 30분경 현대차그룹 사옥에 도착해 정의선 회장과 함께 1층 로비에 전시된 로봇 기술을 둘러본 뒤 비공개 회동을 진행했다.
현대차그룹 사옥 로비에는 젠슨 황 CEO를 보기 위해 많은 임직원들이 몰렸다.
당초 젠슨 황 CEO의 방문 시각은 오후 2시 전후로 예상됐지만, 예정보다 이른 시간에 도착했다.
젠슨 황 CEO는 현장을 찾은 직원들과 인사를 나누고 사인 요청에 응하는 등 친근한 모습을 보였다. 일부 직원들은 기념 촬영을 하거나 선물을 전달하며 환영의 뜻을 전했다.
젠슨 황 CEO와 정의선 회장은 전날 서울 시내에서 평양냉면 오찬을 함께하며 친분을 이어간 데 이어 이날 다시 만나 협력 방안을 모색했다. 두 사람은 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장과 함께 이른바 ‘깐부치킨 회동’을 가진 바 있다.
재계에 따르면 양측은 이번 만남에서 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 사업과 자율주행 기반 스마트 모빌리티 분야를 중심으로 인공지능(AI) 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.
특히 현대차그룹이 개발 중인 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’와 엔비디아의 AI 반도체 및 소프트웨어 플랫폼 간 시너지 창출 가능성에 관심이 집중되고 있다.
현대차그룹이 로봇과 모빌리티 플랫폼을, 엔비디아가 AI 반도체와 소프트웨어 생태계를 보유한 만큼 양사의 협력이 실제 사업으로 이어질 경우 자율주행차와 휴머노이드 로봇 개발 경쟁에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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