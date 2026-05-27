천안아산역 남쪽으로 주거수요 확장 … 휴대지구 ‘천안아산역 그랑시티 필하우스 1블록’ 6월 분양
동아경제
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천안아산역 남부권의 주거 지도가 변화하고 있다. 불당과 탕정 중심으로 형성됐던 천안·아산 주거 수요가 KTX·SRT 천안아산역 남쪽으로 점차 확장되는 가운데, 아산배방휴대지구가 새로운 주거지로 꼽힌다. 기존 생활권의 인프라와 신규 택지 지구의 쾌적성을 함께 누릴 수 있다는 점이 특징이다.
휴대지구는 천안아산역 남부권 새 도시의 시작점으로 평가된다. KTX·SRT 천안아산역과 수도권 전철 1호선 아산역을 이용할 수 있고, 천안아산역 광역복합환승센터도 계획되어 있다. 지난해 천안아산역 광역복합환승센터 개발 계획이 대도시권광역교통위원회 승인을 받으면서 일대 개발에 대한 기대가 형성 중이다. 오는 2030년까지 총사업비 6,735억 원이 투입될 예정인 이 사업은 환승시설과 업무·상업·문화 기능을 함께 확충하는 복합개발 성격을 갖는다.
천안아산역 일대는 산업·업무 기능 확장이 이어지고 있다. 천안시는 ‘천안·아산 KTX역세권 R&D 집적지구’를 제조 R&D와 MICE 산업이 결합된 비즈니스 융복합 거점으로 고도화하기 위해 계획을 추진 중이다. 사업 규모는 68만㎡로, 연구개발부터 사업화까지 이어지는 경제 생태계 구축을 목표로 한다. 충남국제전시컨벤션센터도 2027년 준공을 목표로 추진되고 있어 천안아산역 일대는 교통 중심지에서 산업·전시·업무 기능을 갖춘 복합 생활권으로 변화를 앞두고 있다.
GTX-C 천안·아산 연장 추진도 예정되어 있다. 개통까지는 시간이 소요될 것으로 보이지만, 국토연구원이 발표한 ‘수도권 GTX-A(수서∼동탄) 개통에 따른 영향 분석’ 자료에 따르면 GTX 예정지역들은 노선 확정 단계부터 발표, 착공, 개통까지 가격 변화를 나타냈으며 역과 가까울수록 영향이 있는 것으로 분석됐다.
이런 가운데 한성건설은 오는 6월 충남 아산시 배방읍 휴대지구 공동 1블록에서 ‘천안아산역 그랑시티 필하우스 1블록’을 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 28층, 14개 동, 전용면적 84·103㎡, 총 1,534가구 중 1,380가구가 일반분양된다.
천안·아산을 대표하는 광역교통 거점인 천안아산역의 KTX와 SRT를 통해 서울 및 수도권 주요 지역으로 이동할 수 있고, 1호선 아산역을 통해 지역 내 이동도 가능하다. 광역교통망을 갖춘 역세권 인근에 신규 대단지가 공급된다는 점이 특징이다.
직주근접성도 단지의 요소로 꼽힌다. 인근에는 삼성디스플레이시티, 삼성전자 온양캠퍼스, 삼성SDI, 아산디지털일반산업단지 등이 자리한다. 산업단지와 가까운 만큼 관련 종사자를 중심으로 한 실거주 수요 유입이 예상되며, 직장과 주거지를 가까이 두려는 수요가 확인되는 지역이다.
갤러리아백화점(센터시티점), 트레이더스 홀세일 클럽(천안아산점), 이마트(천안점) 등 천안아산역권을 대표하는 생활 인프라와 학원가, 병원, 외식시설 등이 밀집해 있는 불당지구 인프라도 이용 가능하다. 지구 내 상업시설과 준주거지역, 공원 등이 계획돼 있어 향후 생활 인프라 확충도 예정되어 있다.
교육환경은 순차적으로 갖춰질 계획이다. 단지 앞에는 유치원 부지가 계획돼 있으며, 초등학교는 2029년 3월 개교 예정이다. 인근에는 설화4중학교 예정 부지를 비롯해 설화중, 이순신고, 설화고, 삼성고, 충남외고 등이 자리하고 있다.
주거환경도 정비된다. 단지는 천안천과 근린공원, 푸른산을 가까이 둔 입지다. 단지 내에는 녹지가 조성될 예정이며, 천안천과 공원으로 이어지는 자연친화적 생활환경을 누릴 수 있다. 조경 특화 둘레길도 계획돼 일상 속 산책과 휴식이 가능한 단지로 조성된다.
커뮤니티 시설은 대단지에 맞춰 마련된다. 실내수영장, 피트니스센터, 게스트하우스 등이 계획돼 있으며, 단지 내 생활 편의성을 높이는 다양한 시설이 들어설 예정이다. 총 1,534가구 규모의 대단지인 만큼 관리 효율성과 규모의 특성이 예상된다.
분양 관계자는 “휴대지구는 불당과 탕정에 이어 천안∙아산 지역에서 새롭게 조성되는 곳”이라며 “천안아산역 그랑시티 필하우스 1블록은 교육환경과 공원, 커뮤니티를 함께 갖춘 대단지인 데다가 천안아산역의 개발 계획까지 예정되어 있어 가족 단위 수요자의 움직임이 있을 것”이라고 말했다.
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