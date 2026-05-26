인천 청라에 하나금융 헤드쿼터 준공…9월부터 2200여명 이전

인천경제자유구역청은 청라국제도시에 하나금융그룹의 헤드쿼터(본사)를 짓는 사업이 준공됐다고 26일 밝혔다. 하나금융이 본사 이전을 통해 본격적인 청라 시대를 연다.
그룹 헤드쿼터 건물은 청라국제도시역 앞에 지하 7층∼지상 15층, 연면적 12만8000㎡ 규모로 지어진다. 이에 따라 하나금융지주, 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나저축은행, 하나에프앤아이, 하나생명보험, 하나펀드서비스, 하나금융티아이 등 10개 관계사 임직원 2200여명은 9월부터 이곳으로 이전한다.
하나금융 청라 이전은 2012년 인천시와 인천경제청, 한국토지주택공사(LH)가 금융타운 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결하며 첫발을 뗐다. 2017년 1단계로 통합데이터센터를, 2019년 2단계로 하나글로벌캠퍼스(인재개발원)를 지었다.
인천경제청은 하나드림타운 1∼3단계 사업에 따라 청라에서 근무하게 되는 하나금융그룹 직원은 모두 4000명에 달할 것으로 예상했다. 이를 발판으로 청라를 핀테크, 블록체인 등 첨단 금융산업이 집적된 글로벌 디지털 금융 중심지로 육성해 국가 경쟁력을 높인다는 전략이다. 윤백진 인천경제청장 대행(차장)은 “하나드림타운이 한국 금융이 세계의 중심에 서는 기폭제가 되길 기대한다“고 했다.
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