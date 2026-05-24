삼성물산, 2.1조 규모 ‘압구정 4구역’ 재건축 시공사 선정

삼성물산이 서울 강남구 압구정4구역 재건축 사업의 시공사로 선정됐다. 공사비 약 2조1154억원 규모의 한강변 재건축 사업이다.
압구정4구역 재건축 조합은 23일 오후 서울 강남구 압구정고 체육관에서 총회를 열고 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 삼성물산은 이번 사업에 단독으로 입찰했으며, 조합원 1337명 중 투표에 참여한 716명이 투표에 참여했고, 626표를 받아 87.4% 득표율로 시공사로 확정했다.
압구정4구역 재건축은 강남구 압구정동 487번지 일대 현대 8차, 한양 3·4·6차 아파트를 통합 재건축하는 사업이다. 단지는 8개동(지하 5층∼지상 67층), 총 1662채 규모로 조성될 예정이다. 예정 공사비는 약 2조1154억 원 규모이며, 단지명은 추후 총회를 거쳐 확정된다.
압구정4구역은 성수대교 남단 한강변에 자리 잡고 있어 한강 조망이 가능하다. 또 수인분당선 압구정로데오역과 지하철 3호선 압구정역을 이용할 수 있는 위치에 있다.
압구정에서는 재건축 시공사 선정 절차가 빠르게 진행되고 있다. 현대건설이 우선협상자로 선정된 압구정 3구역은 25일, 현대건설과 DL이앤씨가 경쟁하고 있는 압구정 5구역은 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
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