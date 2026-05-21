hy, 반려견 전용 우유 ‘펫쿠르트 건강하개 프로젝트 왈’ 3종 리뉴얼 출시

hy가 반려견 전용 우유 브랜드 ‘펫쿠르트 건강하개 프로젝트 왈(이하 왈)’ 3종 리뉴얼 출시한다고 20일 밝혔다.
리뉴얼 제품은 △관절피모 △산양유 △오리지널 3종이다. hy는 제품 전반에 특허 프로바이오틱스 ‘HP7’ 사균체와 프리바이오틱스를 적용해 반려견의 위장 건강까지 고려했다.
hy는 제품 리뉴얼을 기념해 이달 말까지 이벤트를 진행할 방침이다. 고객은 이벤트 페이지에서 퀴즈에 참여할 수 있으며, 정답자 중 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다. 아울러 행사 기간 중 왈 구매 고객에게는 반려견 AI 건강검진 무료 이용 쿠폰을 증정한다.
hy 관계자는 “반려동물을 가족처럼 생각하는 펫팸족이 늘어나며 기능성과 영양을 함께 고려한 제품 수요가 커지고 있다”며 “앞으로도 hy의 프로바이오틱스 연구기술력을 바탕으로 반려동물 맞춤형 제품 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
한편 hy는 반려동물 시장으로 사업 포트폴리오를 확장하며 신성장 동력 확보에 나서고 있다. 우선 2020년 반려동물 식품 브랜드 ‘잇츠온 펫츠’를 선보이며 시장에 진출했다. 이후 브랜드명을 ‘펫쿠르트’로 변경하고 핵심 사업인 발효·유산균 이미지를 반려동물 제품에 접목했다. 최근에는 제품 판매와 펫 헬스케어 서비스를 결합한 신규 플랫폼 ‘큐토펫’으로 출시했다.
hy 펫 제품의 핵심은 프로바이오틱스다. 유산균 기술력을 바탕으로 반려동물 전용 균주 ‘hypet’을 적용해 장 건강 등 기능성을 강화했다.
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