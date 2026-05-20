펠트로 스튜디오, 압구정 갤러리아 백화점서 브랜드 팝업 ‘카페 펠트로’ 운영

퓨터(Pewter) 테이블웨어 브랜드 ‘펠트로 스튜디오(Peltro Studio, 대표 박선희)’가 오는 31일까지 압구정 갤러리아백화점 명품관 웨스트 5층에서 브랜드 팝업 ‘카페 펠트로(Cafe Peltro)’를 운영한다고 20일 밝혔다.
이번 팝업은 지난 18일 갤러리아 ‘프레스티지 데이(Prestige Day)’ 를 시작으로, 펠트로 스튜디오가 새롭게 선보이는 하이엔드 ‘아티초크(Artichoke) 컬렉션’을 중심으로 전개된다. 브랜드의 시그니처 소재인 퓨터를 보다 입체적이고 예술적인 방식으로 경험할 수 있도록 구성했으며, 테이블웨어를 넘어 공간과 미식, 라이프스타일을 아우르는 다차원적 브랜드 경험을 제안한다.
이번 팝업에서는 섬세한 조형미와 유기적인 디테일이 돋보이는 ‘아티초크 컬렉션’을 가까이서 만나볼 수 있다. 아티초크의 입체적인 형태에서 영감을 받은 이번 컬렉션은 퓨터 특유의 깊이 있는 질감과 수공예적인 디테일을 극대화하며, 펠트로 스튜디오가 추구하는 극적이면서도 우아한 아름다움의 정수를 담아냈다.
또 팝업 현장에서는 스페셜티 커피 브랜드 수안커피컴퍼니의 동결건조 파우더 커피와 디저트를 펠트로 스튜디오 프리미엄 퓨터 식기에 담아 서비스하는 고메 플레이트 세트를 선보인다. 방문객들은 이를 통해 펠트로 스튜디오만의 미감과 테이블 위의 경험을 오감으로 체험할 수 있다.
박선희 대표는 “이번 팝업은 펠트로 스튜디오가 지향하는 라이프스타일과 미감을 보다 입체적으로 경험할 수 있도록 기획했다”며 “방콕 카페 펠트로의 무드를 국내에서도 그대로 느낄 수 있도록 구성했으며, 새롭게 선보이는 아티초크 컬렉션을 통해 프리미엄 퓨터 테이블웨어의 새로운 가능성을 제안하고자 했다”고 전했다.
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