“옆 동네인데 분위기 딴판”…분양시장 번지는 ‘단지별 양극화’

수도권과 지방 주요 분양시장에서 같은 지역 안에서도 단지별 청약 성적이 크게 엇갈리는 ‘선별 장세’가 이어지고 있다. 고금리와 대출 규제, 공사비 상승에 따른 분양가 부담까지 겹치면서 수요자들이 입지와 생활 인프라, 브랜드, 상품 경쟁력 등을 이전보다 더 꼼꼼하게 비교하는 분위기다.
최근 인천에서는 검단신도시 일대 일부 단지들이 완판 흐름을 이어가는 반면, 인근 일부 지역은 청약 부진 사례가 나오며 대조적인 분위기를 보였다.
지방도 비슷하다. 충남 천안시 서북구에서 공급된 ‘천안 아이파크 시티’ 5·6단지는 각각 8.83대 1, 10.54대 1의 1순위 경쟁률을 기록했지만, 같은 지역 내 일부 단지는 청약 미달 사례가 발생했다.
업계에서는 과거처럼 지역 전체가 함께 움직이는 흐름보다 개별 단지 경쟁력이 청약 결과를 좌우하는 분위기가 강해졌다고 보고 있다. 특히 실거주 수요자들이 교통과 생활 인프라, 상품 구성 등을 세밀하게 비교하는 경향이 뚜렷해졌다는 분석이다.
이 같은 흐름 속에서 최근 완판된 두산건설의 ‘두산위브 더센트럴 수원’ 사례가 주목받고 있다. 두산건설이 경기 수원시 장안구 영화동 일원에 공급한 해당 단지는 스타필드 수원과 이마트 트레이더스 등 대형 상업시설 접근성이 좋고, 광교신도시 생활권과 연계되는 입지를 갖췄다. 수원화성과 행궁동 카페거리 등 문화·여가 인프라도 인접해 있다. 상품 측면에서는 남향 위주 판상형 구조와 드레스룸 등 수납 특화 설계를 적용했으며, 피트니스센터와 실내골프연습장 등 커뮤니티 시설도 함께 조성했다.
또 신분당선 연장선 수성중사거리역(가칭) 조성 계획이 거론되면서 향후 강남·판교 접근성 개선 기대감도 반영됐다는 평가다.
분양 관계자는 “최근 수도권 분양시장은 당장 입주 후 누릴 수 있는 생활의 질을 꼼꼼히 따지는 분위기”라며 “두산위브 더센트럴 수원의 빠른 완판은 교통망 호재와 대형 쇼핑·문화 인프라를 동시에 누릴 수 있는 입지를 선점한 공급 전략과 We’ve 브랜드의 주거 가치가 결합된 결과”라고 전했다.
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