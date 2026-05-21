삼성카드, ‘무신사 삼성카드’ 선보여

삼성카드가 국내 대표 패션·뷰티 플랫폼인 ‘무신사’와 손잡고 ‘무신사 삼성카드’를 선보였다.
이 카드는 모든 혜택을 무신사에서 사용하는 포인트인 ‘무신사 머니 리워드’(이하 리워드)로 제공하는 것이 특징이다. 적립된 리워드는 ‘무신사 머니 포인트’로 매월 자동 전환돼 무신사에서 운영하는 온라인 스토어에서 현금처럼 사용할 수 있다.
무신사 삼성카드는 무신사에서 운영하는 온·오프라인 스토어 이용시 최대 10% 적립혜택을 제공한다. 무신사, 29CM, 무신사 스탠다드, 무신사 엠프티 등 온·오프라인 이용시 리워드 적립 혜택을 받을 수 있다.
전월 30만원 이상 이용 고객은 10% 적립혜택을 월 최대 4만 리워드까지, 30만원 미만 이용고객은 2% 적립혜택을 월 최대 2만 리워드까지 받을 수 있다.
무신사 외 가맹점 이용시에도 혜택을 제공한다. 국내외 가맹점 이용시 1% 리워드 적립 혜택을 전월 실적과 한도 없이 받을 수 있다. 무신사 삼성카드의 연회비는 국내전용 및 해외겸용(마스터카드) 모두 1만 원이다.
삼성카드 관계자는 “2040에게 사랑받는 패션·뷰티 플랫폼 무신사와의 협업을 통해 차별화된 혜택을 제공하게 됐다”며 “삼성카드와 무신사는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획”이라고 밝혔다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
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