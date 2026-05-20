레이델, 건강기능식품 ‘비즈왁스알코올 셀100’ 재론칭

레이델이 건강기능식품 ‘비즈왁스알코올 셀100’을 재론칭하고 판매 채널을 확대한다.
레이델은 오는 21일 오전 8시 15분 GS Shop 방송을 통해 ‘비즈왁스알코올 셀100’을 선보인다고 밝혔다.
제품의 주원료인 비즈왁스알코올(Beeswax Alcohol)은 벌집 밀랍에서 추출한 지방족알코올 혼합물이다. 회사 측은 해당 원료가 식품의약품안전처로부터 항산화·관절 건강·위 건강 관련 3중 기능성을 인정받은 원료라고 설명했다.
레이델에 따르면 비즈왁스알코올 관련 인체 적용 시험에서는 6주간 하루 100mg 섭취 시 관절 뻣뻣함과 관절 통증 지표(WOMAC) 개선이 확인됐다. 통증 평가 지표인 시각 통증 척도(VAS) 감소와 위장관 증상 평가척도(GSRS) 개선 결과도 보고됐다.
또한 12주간 섭취 시험에서는 총 항산화능(TAS) 증가와 지질 과산화물(MDA)과 단백질 산화 지표(SHG) 감소가 보고됐다.
레이델 관계자는 “최근에는 여러 기능성을 함께 고려하는 건강관리 소비 패턴이 확대되고 있다”며 “효율적인 건강관리를 원하는 소비자들에게 관련 제품 수요가 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.
레이델은 이번 홈쇼핑 방송을 시작으로 온오프라인 판매 채널을 확대해 나갈 계획이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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