정용진 “용납될수 없는 마케팅… 5·18 영령-유족에 사죄”

스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란 사과
5·18단체 “사건 경위 먼저 설명해야”
광주 찾은 신세계 부사장 발길 돌려
글로벌 스타벅스도 “사과… 조사중”
정용진 신세계그룹 회장(사진)이 스타벅스코리아(SCK컴퍼니)가 5·18민주화운동 제46주년에 진행된 ‘탱크 데이’ 이벤트와 관련해 대국민 사과문을 발표했다. 글로벌 스타벅스 측도 “광주 시민께 진심으로 사과드린다”는 메시지를 내놨다. 5·18 단체는 스타벅스 측의 사과를 거부했다.
정 회장은 19일 본인 명의의 대국민 사과문을 통해 “신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 했다. 이어 “이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라며 “저는 이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”고 고개를 숙였다.
스타벅스는 5·18민주화운동 기념일이었던 18일 자사 애플리케이션(앱)을 통해 텀블러 판매 촉진을 위한 ‘탱크 데이’를 열었다. 소비자들은 5월 18일과 ‘탱크 데이’를 함께 표기한 건 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군과 전차(탱크)를 연상하게 한다고 지적했다. ‘책상에 탁’ 표현은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰이 “책상을 ‘탁’ 치니 ‘억’ 하고 죽었다”고 한 대목을 떠올리게 한다는 지적도 이어졌다.
정 회장은 재발 방지 대책 마련도 약속했다. 정 회장은 “이번 사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개”하며 “엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위하여 저를 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다”고 덧붙였다. 전 계열사 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고, 심의 절차 정비 및 내용에 관한 기준을 구체화한다는 계획도 내놨다.
이날 외신 보도에 따르면 글로벌 스타벅스도 “광주 시민들과 이번 비극으로 영향을 받으신 분들, 그리고 고객과 지역사회에 진심으로 사과드린다”며 “책임 있는 경영진에 대한 조치가 취해졌으며 철저한 조사가 진행 중”이라고 밝혔다.
한편 김수완 신세계그룹 부사장은 스타벅스를 대표해 5·18기념재단이 위치한 광주 서구 쌍촌동 5·18문화센터를 찾아 사과하려 했지만 단체 관계자들을 만나지 못했다. 당초 일부 5·18 단체는 신세계 측과의 면담을 약속했으나, 모든 단체와 협의가 이루어지지 않아 사과가 이루어지지 않은 것으로 전해졌다. 김태찬 5·18부상자회 상임부회장은 “사건이 벌어진 정확한 경위를 설명해야 한다”며 “스타벅스가 (5·18민주화운동 기념식이나 박종철 열사 고문치사 사건에 맞춰) 노이즈 마케팅을 한 것이 아니냐는 의구심이 든다”고 했다.
소비자들은 여전히 스타벅스를 향해 비판의 목소리를 내고 있다. 소셜네트워크서비스(SNS)상에서는 항의의 표시로 스타벅스 머그컵을 부수거나 스타벅스 앱에 충전해 둔 스타벅스 카드를 전액 환불했다는 글이 올라오기도 했다.
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