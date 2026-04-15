AI 기반 MSA 전환 플랫폼 개발… 기업 디지털 전환 가속

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 AI 기술혁신 부문
클라우드 네이티브 플랫폼 기업 ㈜투라인클라우드가 ‘2026 대한민국 산업대상’ AI 기술혁신 부문 대상을 수상했다.
이 기업의 수상 포인트는 기업의 복잡한 레거시 시스템을 AI 기반으로 효율적으로 전환하는 플랫폼을 개발해 디지털 전환의 실질적 장벽을 낮췄다는 데 있다.
기업들이 디지털 전환을 원하면서도 선뜻 나서지 못하는 이유가 있다. 기존 레거시 시스템을 MSA(마이크로 서비스 아키텍처)로 전환하는 과정이 복잡하고 비용이 많이 들기 때문이다.
투라인클라우드는 AI 기반 MSA 전환 플랫폼 ‘Turaco’로 이 과정을 효율화했다.
AI 기반 설계 지원과 협업 플랫폼으로 전환 프로세스를 단순하게 만들어 기업의 서비스 개발 속도와 운영 효율성을 동시에 높인다. 클라우드형 가상 데스크톱 플랫폼 ‘HyperDex’는 데이터의 로컬 저장을 최소화하고 중앙 관리 기반의 보안 체계를 제공해 기업과 공공기관의 안전한 디지털 업무 환경 구축에 기여하고 있다.
이 회사는 시스템 설계부터 개발·배포·운영까지 이어지는 통합 DevOps 기반 클라우드 운영 환경을 제공하며 에너지 사용 및 시스템 운영 비용도 절감해 지속가능한 IT 환경 구축에 기여하고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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