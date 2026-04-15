종이 성형에 친환경 기술 더해 지속가능 경영 실천

㈜바라가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 지속가능 부문 대상을 수상했다. 창립 20주년을 맞은 이 기업의 수상 포인트는 반세기 제조 노하우를 친환경 기술과 스마트팩토리로 고도화해 지속가능한 제조 경영의 새 모델을 제시했다는 데 있다.
충북 음성에 본사를 둔 사출·블로·압출 종이성형 제조기업 바라는 국내 최초로 성형과 동시에 라벨이 부착되는 인 몰드 라벨(IML) 사출 성형 기술을 도입해 제품 강도를 높이면서 탄소 배출을 저감했다.
특히 석유화학 원료의 30%를 탄산칼슘·탈크 등으로 대체한 친환경 용기 생산으로 글로벌 환경 기준에 선제 대응하고 있다. 성형부터 포장까지 전 공정 자동화를 완성하고 ERP·MES·AI 기반 스마트팩토리 시스템을 접목하며 제조 경쟁력을 끌어올렸다. 다층 시트 제품 접착용 수지 국산화에 성공해 소재 자립화를 이뤘고 2023년부터 식품용 종이 용기 생산 라인도 구축해 시장 다변화에 나서고 있다. 완제품 박스 수거·재사용을 통한 자원 절감과 금형 협력업체와의 상생 협약 등 공급망 전반의 순환경제 실천도 지속가능 부문 수상의 핵심 근거로 작용했다.
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