데이터 저장 한계넘은 321단 반도체 개발… SK하이닉스 AI PC 시장 ‘정조준’

업계 최초 321층 4중 저장 방식 저장장치 개발 완료 및 출하
SK하이닉스가 인공지능 탑재 PC 시대를 선점할 고기능 보조기억장치 기술을 공개하며 전 세계 반도체 무대에서 영향력을 확대한다. 기업 측은 독자 기술로 구현한 321층 4중 구조(QLC) 낸드플래시 기반 저장장치인 PQC21을 완성해 주요 수요처에 납품을 개시했다고 8일 발표했다.
데이터 집적도 높인 고밀도 설계로 공간 대비 효율성 극대화
글로벌 IT 기업 델 공급 시작으로 해외 파트너십 영토 확장
데이터 처리 수요 급증하는 인공지능 컴퓨터 환경 최적화
해당 제품은 대용량과 빠른 속도, 전력 효율을 두루 갖춘 차세대 저장 수단이다. 방대한 데이터를 처리해야 하는 AI 컴퓨터 구동 환경에 맞춰 설계된 점이 특징이다.
기술의 핵심은 층수를 대폭 높인 321단 공법과 4중 저장 방식의 결합이다. 데이터 저장 단위인 셀 하나에 4비트 정보를 담는 QLC 기술을 활용해 공간 대비 저장 능력을 끌어올렸다. 정보 저장량이 늘어날수록 같은 면적에 더 많은 데이터를 보관할 수 있다는 점에 착안했다. 이를 바탕으로 1테라바이트와 2테라바이트 두 종류로 제작해 소비자 선택권을 확보했다.
아울러 임시 저장 공간을 활용해 데이터 입출력 속도를 높이는 가속 기술을 도입했다. 정보 기록 방식을 유연하게 조절해 쓰기 작업의 효율을 높임으로써 전반적인 체감 성능을 개선했다.
SK하이닉스는 이달부터 세계적 전자기기 기업인 델 테크놀로지스를 시작으로 물량 공급을 본격화한다. 이후 해외 주요 고객사들과 협력을 넓혀갈 방침이다. 이번 납품을 계기로 차세대 PC 부품 시장에서 주도권을 잡고 관련 제품의 점유율을 빠르게 높인다는 구상이다.
SK하이닉스 관계자는 이번 제품 공급이 지능형 컴퓨터 시장에서 자사의 기술적 우위를 증명하는 분기점이 될 것이라며, 독보적인 공정 능력을 앞세워 고성능 저장장치 영역을 이끌어가겠다고 강조했다.
한편 시장조사기관 IDC는 전 세계 PC용 저장장치 시장에서 해당 저장 방식이 차지하는 비율이 내년 22%에서 2027년 61%까지 가파르게 상승할 것으로 내다봤다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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