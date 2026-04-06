챗GPT로 검색, 결제, 배송까지… 신세계그룹, AI 커머스 시장 선점 나서

신세계그룹, 오픈AI와 AI 커머스 협력
신세계그룹이 AI모델 ‘챗GPT’ 개발사인 오픈AI(OpenAI)와 손을 잡고 AI 커머스 기반 유통 패러다임 혁신에 나선다.
차세대 AI 커머스 2027년 상용화 목표
AI 쇼핑에이전트도 연내 탑재 계획
신세계그룹은 6일 웨스틴 조선 서울에서 오픈AI와 ‘AI 커머스 사업협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 국내 유통사 중 오픈AI와 AI커머스 관련 전략적 제휴를 맺은 건 신세계그룹이 처음이다.
이번 업무협약을 바탕으로 양사는 ▲AI 커머스 도입 ▲AI 쇼핑 에이전트 개발 ▲AX(AI Transformation) 등에서 협력하기로 했다.
먼저 신세계그룹은 차세대 AI 커머스 구축에 양사 역량을 집중한다. 2027년 상용화를 목표로 하는 AI 커머스는 단순 상품 추천을 넘어 검색부터 결제, 배송까지 쇼핑의 전 과정을 아우르는 챗GPT 기반 모델이 될 것으로 보인다.
신세계그룹은 이마트를 시작으로 그룹 전반에 걸쳐 AI 커머스를 단계적으로 확산시킬 계획이다.
또한 연내 이마트 앱에 ‘AI 쇼핑 에이전트’를 탑재할 계획이다. 매장 방문 시 자동 주차 등록 등 편의 기능을 비롯해 고객의 구매 패턴과 선호도를 학습해 최적의 쇼핑목록을 제안하고 구매도 지원한다.
아울러 AX 협력체계도 구축해 다양한 방식으로 AI 내재화를 도모할 계획이다.
신세계그룹은 오픈AI와의 협력을 통해 국내 AI 커머스 시장을 주도할 것으로 기대하고 있다. 특히 미국 월마트가 참고 사례다. 월마트는 오픈AI와 적극적인 협력을 통해 AI 커머스 시장을 주도하며 고객과의 소통 채널을 강화, 고객경험 혁신에 AI를 적극 활용하는 것으로 알려졌다.
오픈AI 역시 디지털 변화 수용성이 높은 국내 시장에서 AI 커머스의 발전 가능성을 탐색하고 우수한 활용사례를 발굴할 수 있을 것으로 보고 있다.
김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표는 “오픈AI는 신세계그룹이 AI를 기반으로 한 새로운 고객경험을 실험하고 구현해 나갈 수 있도록 기술적 지원과 협력을 이어갈 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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