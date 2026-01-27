“생리대 가격 올려 계열사 이익 몰아줘”…폭리 생필품 업체 17곳 세무조사

생리대 등 위생용품을 생산하는 한 회사는 지난해 제품을 고급화했다며 가격을 33.9%나 올렸다. 하지만 조사 결과, 이는 계열사에 이익을 몰아주기 위해 비용을 부풀린 결과였다. 이 회사는 판매 총판인 계열사에 판매장려금 300억 원, 수수료 50억 원을 과도하게 지급했다. 계열사가 부담해야 할 광고·마케팅비까지 대신 냈다. 이렇게 몰아준 이익은 500억 원대에 달했다. 국세청은 이 회사의 전체 탈루 혐의액이 1500억 원에 이를 것으로 보고 있다.
27일 국세청은 이 회사처럼 불공정행위로 물가 인상을 부추긴 생필품 업체 17곳에 대해 세무조사를 실시한다고 밝혔다. 이재명 대통령이 비싼 생리대 가격을 수차례 지적하자 국세청이 관련 업체를 정조준한 것이다. 대기업 2곳, 중견기업 2곳 등을 포함해 최근 5년간 17개 업체가 탈루한 세금은 4000억 원에 이른다.
설탕 등을 만드는 한 대기업은 판매 가격과 인상 시기를 담합해 조사 대상에 올랐다. 탈루 혐의액은 1500억 원 수준이다. 원재료를 비싸게 산 것처럼 단가를 부풀려 이익을 줄이고, 담합업체 계열사에 가짜 세금계산서를 발급해 빼돌린 이익을 뒤로 받았다. 이렇게 챙긴 돈은 회사 대주주 자녀 해외 체재비 등으로 쓰였다.
국세청은 또 원가를 부풀린 생필품 제조·유통업체 6곳, 사주 일가 법인을 유통 단계에 끼워 넣어 이익을 몰아준 수산물 업체 등 6곳에 대해 강도 높은 조사를 진행할 예정이다.
법인 자금으로 산 20억 원대 아파트를 대주주 자녀에게 무상 제공하고, 2억 원이 넘는 고급 차를 대주주가 사적으로 사용하는 등 법인 자금을 부당하게 빼돌린 업체들도 있었다. 국세청은 조사 과정에서 범칙 행위가 적발될 경우 수사 기관에 형사 고발할 방침이다.
