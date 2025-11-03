파크 하얏트 부산, ‘마스터스 오브 푸드 앤 와인’ 자선 갈라 디너 성료

파크하얏트부산은 11월 1일 ‘마스터스 오브 푸드 앤 와인(Masters of Food and Wine)’ 프로그램의 일환으로 자선 갈라 디너 행사를 마쳤다고 3일 밝혔다.
호텔에 따르면 이번 행사는 지역 레스토랑과의 협업을 통해 5코스 디너를 선보이고 행사 수익금의 일부를 해운대구청을 통해 취약계층 지원에 기부하는 방식으로 진행했다. 박형준 부산 시장은 축하 메시지를 전달했다.
참여 라인업은 부산 미쉐린 가이드에 등재된 레스토랑 피오토(fiotto), 팔레트(palate), 해운대암소갈비집, 르도헤(Le DORER) 등으로 구성됐다. 각 레스토랑은 자체 시그니처를 반영한 코스를 준비했고 코스 구성과 주류 페어링은 행사 취지에 맞춰 조율됐다고 한다.
현장 프로그램으로는 전 참석자를 대상으로 한 경품 추첨이 운영됐다. 파크하얏트부산 최상위 스위트 숙박권과 협력사 제공 품목이 주요 경품으로 마련됐으며 추첨 방식은 현장 등록 번호를 기준으로 진행됐다고 한다.
후원에는 와인 수입사 및 주류·라이프스타일 기업, 국내외 하얏트 호텔 등 35개 이상 기관이 참여했다. 파크하얏트부산은 후원사로 와이너, 샤또 에도맨, 메모 파리, 디에스앤더가, 코듀로이 펠라즈, 진하스 인터내셔널 등을 포함해 파트너십을 운영했다고 전했다.
로만 칼다쇼브(Roman Kardashov) 파크하얏트부산 총지배인은 “지역과 연계한 자선 프로그램을 통해 ‘월드 오브 케어(World of Care)’ 가치를 실천했다”며 “향후에도 지역사회와 협업하는 프로그램을 지속하겠다”고 말했다.
파크하얏트부산 관계자는 “이번 행사는 글로벌 프로그램 운영 지침에 따라 현지 파트너와 협업해 지역 미식 문화를 조명하고 수익 일부를 지역사회에 환원하는 구조로 설계됐다”고 했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
댓글 0