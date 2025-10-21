YG엔터테인먼트, 블랙핑크·트레저 콘서트서 지속가능한 공연문화 확산

YG엔터테인먼트가 블랙핑크(BLACKPINK)와 트레저(TREASURE) 콘서트를 통해 지속가능한 공연문화를 확산하는 캠페인을 성공적으로 진행했다고 밝혔다.
YG엔터테인먼트는 지난 달 블랙핑크 ‘DEADLINE’ 월드투어 런던 콘서트 현장에서 ‘YOUR GREEN STEP’ 캠페인을 진행하며 팬 참여형 탄소 저감 프로그램을 선보였다.
이번 캠페인은 팬들이 직접 참여할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 공연장 내 설치된 ‘YOUR GREEN STEP’ 부스에서는 스테핑 탄소발자국 계산기를 통해 각자의 탄소 배출량을 확인하고, 줄일 수 있는 실천 방법을 공유할 수 있도록 구성됐다. 관객은 QR코드를 통해 탄소발자국 계산기에 접속해 출발지, 이동수단, 동행, 숙박 등의 정보를 입력하면 개인 추정 배출량을 즉시 확인할 수 있다. 이후 재사용컵 사용, 대중교통·도보·자전거 이용, 굿즈 포장 최소화, 재활용 분리 가이드 등 즉시 실행 가능한 탄소 저감 실천 가이드가 제시되며 팬들의 자발적인 참여를 이끌었다.
참여자에게는 친환경 리워드도 제공됐다. 대표적으로 reseio 헤드교체형 칫솔 블랙핑크 에디션은 칫솔모만 교체하는 구조를 통해 플라스틱 폐기물을 92% 이상 절감할 수 있다. 이 제품에는 CJ제일제당의 PHA 소재가 사용됐으며, 토양과 해양에서도 분해돼 미세플라스틱을 남기지 않는다. YG엔터테인먼트는 “리워드 자체가 지속가능성의 메시지를 상징적으로 담고 있다”고 설명했다.
한편, 지난 10일부터 12일까지 열린 트레저(TREASURE) 콘서트에서도 ‘YOUR GREEN STEP’ 캠페인이 이어졌다. 사흘간 약 5,500명의 팬이 오프라인 부스를 방문해 탄소발자국을 계산하고 감축 행동을 약속했으며, 셔틀버스 이용, 분리배출 실천, 대중교통 이용, 다회용백 지참 등 총 1만 2703건의 탄소 감축 행동이 기록됐다. 이와 같이 팬 참여 데이터는 향후 공연 운영(교통 및 자원 회수 안내 등)의 개선 근거 자료로 활용될 예정이다.
블랙핑크 월드투어의 마지막 무대인 도쿄 공연에서도 ‘YOUR GREEN STEP’ 부스 운영이 이어질 계획이다.
YG엔터테인먼트 관계자는 “이번 캠페인은 단순한 공연을 넘어 팬과 함께 만들어가는 지속가능한 공연문화의 새로운 장을 열었다는 점에서 의미가 크다”며 “K-팝이 전 세계 무대에서 문화를 전파해온 것처럼, 이제 그 무대 위에서 지속가능한 미래를 전파하는 노력을 이어가겠다”고 말했다.
댓글 0