뮤즈엠, YG 출신 허현 영입…글로벌사업총괄 겸 중국지사장 선임

중국 시장 본격 진출…슈퍼스타 IP 기반 글로벌 사업 확장 가속화
K-팝 글로벌 IP 기업 뮤즈엠(MuseM)이 중국 시장 강화를 위해 YG엔터테인먼트 출신 허현을 글로벌사업총괄(CBO) 겸 중국지사장으로 선임했다고 밝혔다.
허현 총괄은 중국 유수의 복단대학교를 졸업한 뒤 YG엔터테인먼트에 입사해 다년간 빅뱅 및 다양한 아티스트의 중국 매니지먼트를 담당했다. 업계에서는 그의 합류가 뮤즈엠의 중국 공략에 있어 터닝포인트가 될 것으로 평가한다.
2020년 설립한 뮤즈엠은 반려동물 IP 사업으로 출발해, 이후 K-POP과 글로벌 아티스트 IP로 사업 영역을 확장했다. 현재 뮤즈엠은 차은우, 블랙핑크 지수, 지드래곤 등 톱 아티스트와의 협업을 통해 글로벌 팬덤을 대상으로 한 콘텐츠와 IP 비즈니스를 전개하며 국제 무대에서 존재감을 키우고 있다.
뮤즈엠은 블랙핑크 지수, 지드래곤, 차은우 등 글로벌 슈퍼스타 IP를 기반으로 성장세를 이어가고 있다. 2025년 상반기에만 약 2,000만 달러(한화 약 270억 원)의 수출과 300억 원 매출을 기록했으며, 올해 연간 매출은 1,000억 원을 넘어설 것으로 전망된다.
특히 차은우 베르디 화보집 완판, 차은우 글로벌 투어, 아스트로 글로벌 콘서트 등 공연 및 글로벌 kpop 라이센스 사업에서 성과를 내며 슈퍼스타 중심의 글로벌 공연·콘서트 사업 확장에 적극 투자하고 있다.
이번 인사를 통해 뮤즈엠은 중국 ‘드림콘서트’ 사업권을 선제적으로 확보했으며, 허현 지사장의 전문성과 인프라를 활용해 K-팝 아티스트들의 중국 진출을 전방위로 지원할 계획이다.
뮤즈엠 중국 지사장으로 합류한 허현은 “박수왕 CDO는 AR에서 XR, 글로벌 IP로 이어지는 일관된 비전을 실현해온 드문 창업가”라며 “굵직한 M&A와 글로벌 확장 전략을 통해 한국 콘텐츠 산업의 지평을 넓혀왔다”고 평가했다. 그는 이어 “뮤즈엠이 향후 K-콘텐츠 유니콘 기업으로 성장하는 데 기여하기 위해 합류했다”고 포부를 밝혔다.
한편, 뮤즈엠은 박수왕 창업주를 중심으로 JYP 출신 김현호 각자대표, 이번에 합류한 YG출신 중국전문가 허현 CBO를 영입하며 글로벌 엔터 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0