동아일보

서울시, 소상공인에 전기 스쿠터 무상 보급… LG 배터리로 친환경·효율성 ↑

  • 동아경제
코멘트

글자크기 설정

서울시가 친환경 교통수단 확대와 소상공인 지원을 동시에 실현하기 위해 전기 스쿠터를 무상 보급하는 사업을 추진한다고 밝혔다.

서울시는 환경부, LG에너지솔루션, 블루샤크, KR모터스 등과 함께 민관 협력 체계를 구축하고, 서울시 내 소상공인을 대상으로 총 600대 규모의 전기 스쿠터를 무상으로 지원한다고 밝혔다.

지원 대상은 서울시에 거주하며 사업체를 운영하는 소상공인으로, 음식점, 카페, 편의점, 부동산, 교육, 사회복지, 예술·스포츠 등 다양한 업종이 포함된다. 법인의 경우 5인 이하(제조업은 10인 이하) 기준이 적용된다.

보급되는 차량은 블루샤크 ‘R1K’ 시리즈와 KR모터스의 ‘E-Lution’ 모델로, 시가 약 450만 원 상당의 고사양 전기 스쿠터다. 이번 사업의 핵심은 LG에너지솔루션의 교환형 배터리 시스템을 기반으로 한다는 점이다.

해당 전기 스쿠터는 LG에너지솔루션이 운영하는 배터리 교환 스테이션을 통해 손쉽게 배터리를 교체할 수 있어, 충전 대기시간 없이 연속 운행이 가능하다. 월 6만6000원의 구독료만으로 1,200~1,500km까지 주행할 수 있어 소상공인의 운행 효율성을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

서울시 관계자는 “LG에너지솔루션과의 협력을 통해 세계적인 수준의 배터리 기술이 적용된 전기 스쿠터를 소상공인에게 보급하게 됐다”며 “탄소중립 실현과 골목상권 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 사업은 서울시의 탄소중립 전략과도 맞물려 있으며, 지속 가능한 도시 교통체계 구축을 위한 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.

최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0