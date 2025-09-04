삼성, 獨 IFA 2025서 ‘초슬림 갤탭 S11’ 첫선

삼성전자는 4일(현지 시간) 독일에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 초슬림 태블릿 갤럭시 탭 S11 시리즈를 공개한다.
갤럭시 탭 S11 울트라(사진)는 역대 갤럭시 탭 중 가장 얇은 제품이다. 두께 5.1mm로 전작 대비 0.4mm 얇아졌다. 갤럭시 탭 S11 시리즈는 갤럭시 탭 시리즈 최초로 3nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m) 프로세서를 탑재했다. 갤럭시 탭 S11 울트라 기준 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU)의 성능이 전작보다 각각 24%, 27% 향상됐다. 갤럭시 탭 S11 시리즈의 색상은 그레이, 실버 등 두 가지다. 저장기기 용량은 128GB(기가바이트), 256GB, 512GB, 1TB(테라바이트)로 구성됐다. 가격은 사양에 따라 99만8800∼240만6800원이다.
삼성전자는 이날 스마트폰 갤럭시 S25 FE도 공개했다. 두께 7.4mm에 프로세서는 엑시노스 2400이 탑재됐다. 갤럭시 S25 FE는 네이비, 아이스블루, 제트블랙, 화이트 등 4가지 색상으로 출시된다. 국내 출고가는 19일 제품 출시 시점에 공개될 예정이다. 4일부터 미국, 영국 등에서 시작해 순차 출시된다.
