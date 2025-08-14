광복 80주년 기념 로고 공개… 태극 문양과 ‘80’ 결합

이번 로고는 국내외에서 대한민국의 정체성을 전달하는 데 중점을 두고 역사적 의미와 현대적 디자인 요소를 결합해 제작됐다고 한다.
디자인은 ‘해방’과 ‘미래’를 상징하는 색채와 형태를 중심으로 구성됐다. 전통 태극 문양에서 착안한 곡선과 숫자 ‘80’을 결합해 지난 80년간의 여정과 향후 100년을 향한 의지를 표현했다.
로고 제작 과정에서는 초기 단계에서 수십 개의 콘셉트 스케치를 바탕으로 역사 자료 조사와 디자인 트렌드 분석을 진행해 방향을 설정했다. 이후 곡선, 색채, 숫자 디자인 등에 의미를 부여하는 심볼 내러티브 기법을 적용했고 무대, 인쇄물, 디지털 매체 등 다양한 활용 환경에서 시뮬레이션을 거쳐 일관성을 확보했다. 제작 과정에서 100회 이상 수정이 진행됐다고 한다.
디자인 총괄을 맡은 김혜리 디자이너는 “광복 80주년은 역사적으로 중요한 시점”이라며 “이번 로고를 통해 국민과 세계가 대한민국의 정체성을 새롭게 인식하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
광복 80주년 기념 로고는 8월 15일 광복절 기념행사와 전국 홍보물, 미디어, 거리 현수막 등에서 사용될 예정이다.
