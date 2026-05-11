베이팔, 보아 첫 공식 멤버십 ‘점핑보아(Jumping BoA)’ 1기 17일까지 모집

가수 보아(BoA)가 데뷔 26년 만에 자신의 이름을 건 첫 공식 멤버십에서 팬과 다시 만난다.
베이팔 엔터테인먼트(이하 베이팔)는 보아가 IP 전속 프라이빗 팬덤 플랫폼 ‘플렛지(PLEDGE)’의 1호 IP로 합류했다고 11일 밝혔다.
보아의 첫 공식 멤버십 ‘점핑 보아(Jumping BoA) 1기’는 지난 1일 오후 2시 가입을 시작해 오는 17일 오후 11시 59분까지 이어진다. 멤버십 키트 수령 이후 플랫폼의 주요 콘텐츠와 기능이 순차 공개될 예정이다.
보아는 지난 3월 25년간 함께해온 SM엔터테인먼트와의 동행을 마무리하고, 1인 기획사 베이팔을 공동대표로 설립했다. ‘친구처럼 가까이 다가간다’는 의미의 영문 ‘팔(pal)’을 사명에 담은 회사로, 이번 플렛지 합류는 베이팔 출범 이후 보아가 내놓는 첫 공식 프로젝트다.
플렛지는 엔터테크 기업 데이원드림이 운영하는 IP 전속 프라이빗 팬덤 플랫폼으로, 보아의 1호 IP 합류는 데이원드림이 새 사명 아래 처음 공개하는 플랫폼 사업이라는 점에서도 의미가 있다.
팬덤은 굿즈 구매와 활동 내역에 따라 적립되는 포인트로 아티스트의 스페셜 콘텐츠와 한정 포토카드, 다양한 투표에 참여할 수 있다. 1기 팬키트에 포함된 NFC 굿즈를 통해 단계적으로 콘텐츠가 공개될 예정으로, 팬이 직접 플랫폼의 문을 여는 형태로 설계됐다.
‘점핑 보아 1기’ 멤버십에 가입한 팬은 보아 전용 프라이빗 커뮤니티에 접근할 수 있다. 보아가 직접 남기는 텍스트·음성 메시지를 받아보는 것은 물론, 미공개 비하인드 사진과 독점 VOD 콘텐츠가 멤버십 회원에게만 열린다. 보아의 공연과 음악방송 활동에 따른 선예매·추첨, 특전 등도 멤버십 회원이 우선 신청할 수 있으며, 활동 기반 리워드 시스템도 순차 도입될 예정이다. 공지와 콘텐츠 소비에 머물던 기존 팬클럽 모델에서 한 발 더 나아가, 메시지 수신부터 우선 좌석까지 보아의 일정 안으로 팬이 한 걸음 더 들어가는 구조다. ‘GROWN WITH BoA, SINCE 2000’이라는 슬로건 아래, 데뷔 이후 26년을 함께 걸어온 팬덤과 다음 챕터를 함께 쓰겠다는 의미다.
베이팔 측은 “팬과 가장 가까운 자리에서 보아의 새로운 여정을 함께하고자 플렛지에서의 만남을 준비했다”며 “오랜 시간 보아의 곁을 지켜온 팬들과 앞으로 써 내려갈 새로운 이야기를 기대해 달라”고 전했다.
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