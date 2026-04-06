“조선은 큰 구경거리” 美선교사 두루마리 편지 136년만에 공개

19세기 말 조선을 처음 마주한 한 외국인 선교사의 기록이 136년 만에 되살아났다. 당시 의료 환경과 일상을 생생히 담은 32m 길이 두루마리 편지가 복원돼 처음 공개됐다.
행정안전부 국가기록원은 7일 보건의 날(4월 7일)을 맞아 양화진기록관이 소장한 ‘로제타 셔우드 홀의 두루마리 기행편지’를 복원해 공개한다고 밝혔다.
이 편지는 미국인 의료선교사 로제타 셔우드 홀(1865~1951)이 1890년 9월 미국을 떠나 조선에 도착한 뒤 1891년 1월까지 약 4개월간의 여정을 가족에게 전하기 위해 쓴 기록이다. 낱장 편지 94장을 이어 붙인 두루마리 형태로, 길이는 31.8m에 달한다.
편지에는 샌프란시스코에서 출발해 하와이와 일본을 거쳐 조선에 도착하기까지 40일간의 항해 과정이 상세히 담겼다. 조선에 도착한 뒤에는 약 3개월간의 생활이 기록돼 있다. 외국인의 시선으로 본 당시 조선의 의료 현실과 사회 풍경이 구체적으로 묘사돼 근대 의료사 연구의 중요한 사료로 평가된다.
특히 눈길을 끄는 것은 편지와 함께 남겨진 사진들이다. 전통 여성병원 ‘보구녀관’ 진료소 모습, 전통 혼례 장면, 가마를 탄 환자, 고종이 청나라 사절을 맞이하는 행렬 등 로제타가 직접 촬영한 사진 59점이 포함돼 있다. 기록과 이미지가 함께 남아 있어 당시 조선의 생활상을 입체적으로 보여준다.
로제타는 편지에서 “진료 첫날 환자는 4명이었고, 다음 날은 9명이었다”며 “3개월 동안 549건을 치료했다”고 적었다. 또 고종의 행차를 목격한 경험을 상세히 기록하며 당시 조선을 ‘큰 구경거리’로 표현하기도 했다.
하지만 이 기록물은 심각한 훼손 상태였다. 철 성분이 포함된 ‘아이언 갈 잉크’가 산화되며 글자가 갈색으로 변하고 종이가 부식됐고, 비닐테이프 부착과 반복된 말림으로 찢김과 접힘이 발생한 상태였다.
국가기록원은 약 18개월에 걸쳐 오염물 제거와 결손 부위 보강 작업을 진행했다. 또 두루마리를 두껍게 말 수 있는 ‘굵게말이축’을 적용해 손상을 최소화하고, 오동나무 보관함에 넣어 안정성을 높였다. 연구와 전시를 위한 디지털화 작업도 함께 이뤄졌다.
이번 복원은 국가기록원이 2008년부터 운영해 온 ‘맞춤형 복원·복제 지원 서비스’의 일환이다. 지금까지 81개 기관의 기록물 9272매가 복원됐다.
로제타 셔우드 홀은 조선 최초의 여성 의학 교육기관인 ‘조선여자의학강습소’를 설립하고, 한글 점자 교재를 제작하는 등 한국 근대 의료와 장애인 교육의 기초를 닦은 인물이다. 그의 기록은 단순한 개인 서신을 넘어 당시 조선 사회를 보여주는 귀중한 역사 자료로 평가된다.
강요섭 양화진기록관장은 “근대 의료와 교육의 초석을 놓은 선교사의 기록이 다시 살아나 의미가 크다”고 말했다. 이용철 국가기록원장은 “소중한 기록유산이 안전하게 보존되고 연구에 활용될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
복원된 원문은 양화진기록관과 국가기록원 누리집에서 누구나 열람할 수 있다.
한재희 기자 hee@donga.com
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