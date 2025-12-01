이창호, 스승 조훈현 넘었다…‘1969승’ 최다승 기록 경신

바둑계 살아있는 전설 이창호 9단(50)이 국내 바둑 최다승 고지에 올라섰다.
이 9단은 1일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 2025 인크레디웨어레전드리그 플레이오프 2차전에서 김수장 9단을 159수 만에 흑 불계승을 거뒀다.
이 9단은 이번 승리로 통산 1969승(1무814패)의 대기록을 달성해 그의 스승 조훈현 9단이 보유한 최다승 기록(1968승)을 경신했다.
전날 같은 대회 1차전에서 최규병 9단을 상대로 241수 만에 불계승을 거두며 조훈현 9단과 함께 최다승 공동 타이틀을 보유하게 된 이후 하루 만에 스승의 기록을 깨고 최다승 타이틀을 거머쥐게 된 것이다.
1986년 입단한 이 9단은 그해 조영숙 초단에게 첫 승리를 거뒀고 2000년 10월 안조영 6단을 꺾으며 1000승 고지를 밟았다. 지난해 9월 유창혁 9단을 상대로 1900승을 달성했다.
최다승 달성 직후 이 9단은 “뜻깊은 기록을 세우게 돼 영광스럽다”면서 “어렸을 때부터 좋아하던 바둑을 지금까지 둘 수 있는 것만으로도 감사하고 행복한 일이다. 앞으로도 더 좋은 바둑을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
