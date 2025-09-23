심으뜸 “아침 일찍 일어나는 건 힘들어…딩크족 선언”

운동 크리에이터 심으뜸이 이른 아침에 일어나는 게 힘들다고 토로했다.
심으뜸은 20일 유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’에서 모델 이현이와 함께 초간단 스트레칭을 선보였다. 이날 이현이는 “내가 워킹맘이라 시간이 없다”며 “아이 학교를 보내야 하니까 내가 몇 시에 자든 상관없이 매일 6시 50분에 알람이 울리면 몸이 덜 깬 채로 벌떡 일어나서 애를 깨우러 간다”고 했다.
심으뜸은 이에 “새벽 2~3시에 자는데 그 시간에 일어나는 건 힘들다”며 “술 마셔도 그 시간에 일어나야 하느냐”고 놀랐다. 그러면서 “딩크족을 선언하겠다”고 했다. 다만 방송 자막에 ‘농담’이라는 문구가 쓰여 실제 딩크족을 계획한 게 아닌 것으로 보인다. 딩크족은 자녀를 두지 않는 부부를 뜻한다.
1990년생인 심으뜸은 2018년 4세 연상의 김형철 씨와 결혼했다. 여성 운동 크리에이터로 활동하는 그는 180만 명의 구독자를 보유하고 있다. 또 남편과 함께 다이어트 식품 브랜드를 운영 중이기도 하다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0