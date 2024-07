‘슈퍼탤런트 오브 더 2024 시즌 20 in 강원도’ 8월 20일 개최

슈퍼탤런트 월드 그룹(Supertalent World Group, 회장 토마스 질리아쿠스, 이하 SWG)과 한국의 백석에프앤씨(회장 양원석)가 ‘슈퍼탤런트 오브 더 2024 시즌 20 in 강원도’를 오는 8월 20일부터 31일까지 알펜시아 리조트에서 개최한다. 이번 행사는 평창을 비롯한 강원도 전 지역에서 펼쳐질 예정이다.이번 대회의 슬로건은 '평창올림픽의 영광, 강원도 유라시아로 나아가는 국제중심도시'로, 51개국에서 약 100여명의 슈퍼모델들이 참가한다.‘슈퍼탤런트 오브 더 2024 시즌 20 in 강원도’는 세계적으로 가장 주목받는 패션 행사인 파리패션위크 SS25 기간 전 개최되며, 피날레는 파리패션위크와 연계해 웨스틴 파리 방돔에서 마무리될 예정이다. 특히 가수 남진이 메인 모델로 특별 출연해 피날레를 장식하게 된다.이번 행사는 노키아 전 CEO인 SWG의 토마스 질리아쿠스 회장을 필두로, 조지워싱턴대 국제정치학 교수를 역임한 윤상현 의원이 총대회장, 영원한 가왕 남진이 집행위원장으로 위촉됐다. 또한 에릭슨·노키아 회장 스벤 크리스티 닐손, 도이치 은행 아시아 회장 사이먼 머레이, 싱가폴 텔레콤·싱가포르 항공 회장 코분휘, 크레디트스위스 아시아 태평양 CEO 스테판 스톤필드, 인터밀란FC 구단주 스티븐 장 등 글로벌 리더들도 대거 참석할 예정이다.백석에프앤씨 양원석 회장은 "’슈퍼탤런트 오브 더 2024 시즌 20 in 강원도’의 성공적인 대회 개최를 통해 글로벌 엔터테인먼트 리더로서 전 세계로 성장해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.