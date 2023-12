‘워터밤의 여신’ 권은비, 2024년 첫 행보 GPD포럼 ‘예술뉴런 뮤지카’로 시작

‘워터밤의 여신’ 권은비가 GPD 포럼 ‘예술뉴런 뮤지카’를 통해 2024년 첫 공식행보를 시작한다. 2024년 1월 13일 오후 3시 상명대학교 계당홀에서 진행될 GPD 포럼에는 1,500여명의 팬들이 참석할 예정이다.GPD 포럼은 미래세대 주인공인 청년들의 ‘꿈’을 중심으로 진행되는 멀티문화포럼으로 특별공연, 토크콘서트(Talk With You), 드림메시지 등 다채로운 프로그램들이 진행된다. 이날 권은비의 이름으로 글로벌미래인재 장학생들에게 장학금도 수여될 예정이다.권은비는 올 한해 대한민국에서 가장 핫했던 가수다. 워터밤의 여신이라는 수식어가 권은비의 애칭이 될 만큼 ‘2023 워터밤’을 통해 대한민국을 뜨겁게 만들었고, 그와 함께 음반 역시 역주행하며 올 한해 가장 바쁜 한 해를 보냈다. MBC ‘전지적참견시점’ 출연을 비롯해 다양한 TV 프로와 광고에 출연했고, 지난 10월 본인의 단독콘서트 ‘퀸’을 성황리에 마쳤다. 지난 14일에는 필리핀 아레나(The Philippine Arena)에서 개최된 ‘2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀’(2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES)에 참석해 ‘베스트 뮤지션’ 부문을 수상했다.권은비는 국내를 넘어 일본 열도로도 그 외연을 확장하고 있다. 지난 9일 일본 도쿄 휴릭홀에서 ‘권은비 팬미팅 인 재팬 루비스 룸 2’(KWON EUNBI Fanmeeting in Japan 'RUBI's ROOM 2)를 성공리에 개최했고, 2024년 가을 개봉 예정인 ‘스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데’의 후속작을 통해 일본에서 배우로도 데뷔할 예정이다.GPD 포럼 추진위원회는 “이번 GPD 포럼은 세 번째로 이야기로, 그동안 ‘춤’을 중심으로 진행됐던 ‘예술뉴런’에서 음악이 추가되어 ‘예술뉴런 뮤지카’가 새롭게 런칭된다. 새로운 멀티예술문화 플랫폼을 경험할 수 있을 것”이라며 “이번 ‘예술뉴런 뮤지카’ 특별 MC는 방송인 박경림씨가 맡아 청년들의 꿈에 대한 주제를 중심으로 출연진과 진솔한 대화의 마당을 이끌 예정이다”고 전했다.최용석 동아닷컴 기자 duck8@donga.com